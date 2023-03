VIDEO: Zábery ako z hororu. Ničivé tornádo v USA si vyžiadalo už najmenej 26 mŕtvych

Žiadny vietor či iné indície smerujúce k tornádu. „Vbehol som do kúpeľne a skryl som sa do vane, to mi zachránilo život,“ opísal pre BBC jeden z preživších katastrofy. Tornádo, ktoré sa prehnalo v štátoch Mississippi a Alabama nečakane počas noci z piatka na sobotu trvalo iba 10 minút, stihlo však napáchať množstvo škôd.

WATCH: Video shows the terrifying, deadly tornado that tore through Rolling Fork, Mississippi last night.



We're LIVE again at 7/6c telling your stories. pic.twitter.com/fCDC8V7iF5 — The Weather Channel (@weatherchannel) March 25, 2023



Počet obetí sa po prvom dni vyšplhal na 26, hoci prvotné informácie hovorili o siedmych úmrtiach. V štáte Mississippi je vyhlásený výnimočný stav. V meste Rolling Fork už neexistuje prakticky nič, všetko je zrovnané so zemou. „Na uliciach ležia rozdrvené autá, tehly, sklo,“ píše BBC. Mestečko Rolling Fork malo podľa uplynulého sčítania necelých 2-tisíc obyvateľov.

Novinári dodávajú, že na ceste do mesta nič nenasvedčuje tak veľkej prírodnej katastrofe. „Polia či stromy sú úplne nedotknuté. A odrazu vidíte neexistujúce domy, ktoré stáli tornádu v ceste“.

Catastrophic damage from last night's tornado in Mississippi. The tornado was one of the deadliest (perhaps most deadly) tornado on record in MS.



It touched down near Rolling Forks (LA/MS) border & finally dissolved for good near the AL/MS border.pic.twitter.com/cHGd5MWhNt — Bryan Bennett (@weatherbryan) March 25, 2023

Ľudia, ktorí prišli o strechu nad hlavou našli útočisko v dočasných táboroch, ktoré po katastrofe vznikli. „Neviem, čo budem robiť ďalej, ale svoj život nejako postavím na nohy,“ vraví obyvateľ, ktorému zachránila život vaňa.



Podporu obetiam vyjadril aj americký prezident Joe Biden. Ten tragédiu označil za „srdce lámajúcu“ a prisľúbil, že federálna vláda podnikne všetky kroky, aby pomohla.

