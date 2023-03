Najdrahšia Pokémon karta mi padla za 1 000 €

Prehovoril aj Duklock a Explo.

V najnovšej reportáži sa Šajmo vybral do bratislavskej predajne Cardverze, kde si vieš zakúpiť napríklad aj zberateľské kartičky Pokémon, ktoré momentálne prežívajú veľký boom. Je to novodobý detský gambling? Na to nám odpovedal napríklad aj Duklock alebo Explo. My sme sa pozreli, ako to tam vyzerá.