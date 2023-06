19 tipov na road trip: Uži si predĺžený víkend na Slovensku a v okolitých krajinách

Tento zoznam si ulož pre prípad, keď ťa prepadne „chuť niekam vypadnúť.“

Poznáš to. Blíži sa slnečný víkend, máš neodolateľné nutkanie niekam vypadnúť a kaviareň v preplnenom nákupnom centre či parku neprichádza do úvahy. Na uspokojenie tvojich „nechcem sedieť cez víkend pred telkou“ potrieb sme pripravili prehľad zaujímavých miest na Slovensku a v okolitých krajinách, kde sa oplatí ísť na výlet autom.

Od Avisu si môžeš požičať auto na jeden predĺžený víkend, celý mesiac alebo aj na dva roky.

Česko – Morava

Lednicko-valtický areál

Povinnou zastávkou na južnej Morave je Lednicko-valtický areál. Na ploche väčšej ako 280 km² si môžeš vychutnať parky, záhrady, zámky a pamiatky, ktoré zanechal slávny rod Lichtenštein. Toto miesto ťa prenesie do stredovekej rozprávky z kráľovského dvora.

Pýchou areálu je Lednický zámok, ktorý patrí medzi najkrajšie neogotické stavby v Európe. Môžeš si vybrať z niekoľkých prehliadkových okruhov. V okolí zámku nájdeš francúzsku záhradu so skleníkom, slobodomurársku záhradu a rozsiahly park, ktorý prechádza do voľnej prírody. Súčasťou Lednického areálu je aj rímsky akvadukt, vyhliadková veža a Maurská vodáreň, odkiaľ sa môžeš vydať na vyhliadkovú plavbu.

Následne sa môžeš zastaviť v neďalekom vinárskom meste Valtice. Okrem obdivovania pompéznych stavieb akou je aj Valtický zámok si môžeš užiť degustáciu vín vo Valtickom podzemí. V centre vinárskej oblasti sa nachádza aj mesto Mikulov, ktoré je „metropolou“ moravského vinárstva.

Vila Tugendhat

Vedel si, že v Brne nájdeš skvost modernej architektúry? Vilu Tugendhat navrhol nemecký architekt Ludwig Miese van der Rohe pre manželov Gretu a Fritza Tugendhat. Stavba bola dokončená v roku 1930. Už pri prvom pohľade bude tvojmu oku lahodiť minimalizmus, čisté línie a súlad s okolitou prírodou. V roku 2001 bola táto vila zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako jediná pamiatka modernej architektúry v Českej republike.

Sky Bridge 721

Sky Bridge 721 je najdlhší visutý most na svete, ktorý môžeš prejsť peši. Aby si si to vedel predstaviť v číslach, prechádzku si užívaš v nadmorskej výškej 1 110 – 1 116 metrov a samotný most sa nachádza 95 metrov nad najvyšším zemským bodom. Dĺžka mostu je 721 metrov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Horský resort Dolní Morava (@dolnimorava)

V horskom rezorte Dolná Morava si okrem visutého mostu môžeš vychutnať oveľa viac. Nájdeš tu aj najdlhšiu bobovú dráhu v Česku, ktorá je zároveň aj druhá najdlhšia v Európe. Trojkilometrová jazda prechádza otvoreným priestranstvom aj lesom. Na dráhe dosiahneš maximálnu rýchlosť 50 km/h a čaká ťa 25 zákrut, 360 ° karusel, slučka v tvare osmičky, 4 zhupnutia a terénne vlny.

Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý

Poľsko

Zakopane

Ak máš rád výlety v horskom prostredí, určite by si nemal vynechať Zakopane. Toto mestom je centrom goralskej kultúry a poskytne ti dych berúce výhľady na známe tatranské vrchy z opačnej strany, než si zvyknutý. Centrom diania samotného mesta Zakopane je ulica Krupówki, kde si môžeš pochutnávať na miestnom gastre, ktorému kraľuje oštiepok.

Slowińsky národný park

Tento park nájdeš na opačnej strane krajiny pri Baltskom mori. Tentokrát nečakaj vysokohorské výhľady, turistov sem lákajú pohyblivé piesočné duny, ktoré na niektorých miestach dosahujú výšku až 40 metrov. V parku nájdeš aj vzácne druhy vtákov, ako napríklad orliaka morského, výra, kormorána či bociana čierneho.

Gdańsk

Výlet do Slowińského národného parku môžeš spojiť s návštevou prímorského mesta Gdansk. V tomto meste ožíva história – v centre mesta si môžeš užiť romantickú prechádzku úzkymi uličkami, ktoré vedú pomedzi farebné tehlové domy a vodné kanály.

Zdroj: Unsplash / Andrea Anastasakis

Pri meste Gdansk leží aj hrad Malbork v rovnomennom meste. Prečo by si ho nemal vynechať? Ide o najväčšiu gotickú stavbu na svete a zároveň aj najväčšiu stavbu z pálených tehál.

Krakow

Krakow je bývalé korunovačné mesto a druhé najväčšie mesto v Poľsku. Toto mesto a jeho okolie je ideálnym výletom na predĺžený víkend. Nevynechaj korunovačné miesto panovníkov, katedrálu Wawel. Pri návšteve Krakowa sa nezabudni zastaviť ani na Rynek Glowny s tržnicou Sukiennice, nájdeš ich v historickom centre.

Kúsok od Krakowa sa nachádza nacistický koncentračný tábor Osvienčim (možno ti bude známejší nemecký názov Auschwitz). Toto miesto pôsobí pokojne a až desivo mrazivo. Bude lepšie, ak si pred návštevou pozrieš niekoľko informácií a fotiek na webe, aby si vedel do čoho ideš. Osviečim ti síce poskytne bližší pohľad na hrôzy vojny, no rozhodne nie je pre citlivé povahy.

Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý

V Avise si môžeš prenajať auto podľa svojich potrieb. Či už hľadáš šikovného pomocníka na nákupy, brázdenie mestom alebo potrebuješ spoľahlivé auto na dobrodružné cesty.

Potom si vyberieš jeden z preddefinovaných mesačných nájazdov a samotnú viazanosť kontraktu. V ďalšom kroku vyplníš svoje osobné alebo firemné údaje a obratom dostaneš cenovú ponuku. Operatívny lízing je modernou alternatívou ku kúpe vozidla. Výhodou je, že nemusíš vybavovať poistku, technické a emisné kontroly či pravidelné návštevy servisu.

Rakúsko

Neziderské jazero

Ide o najväčšie bezodtokové jazero v strednej Európe a je vyhľadávanou turistickou destináciou. Nájdeš ho len 60 km od Bratislavy. V okolí Neziderského jazera (Neusiedler See) nájdeš pláže, cyklotrasy, a rôzne možnosti vodných športov. Hlavnou atrakciou je 12 m vysoký maják, ktorý pravdepodobne poznáš z Instagramu. Okolie jazera je plné viníc, a preto sa táto lokalita prezýva aj „rakúskym Toskánskom.“ Ak sa sem vyberieš na predĺžený víkend, určite ho spoj s degustáciou vína.

Graz

Graz je hlavným mestom regiónu Štajersko, v roku 2003 sa tiež stalo aj hlavným mestom európskej kultúry. Dominantou mesta je zámok Schloßberg, ktorý stojí nad vrcholom rieky Mury. Spolu s Hodinovou vežou tvorí charakteristickú panorámu Grazu. Toto mesto vyzerá ako z rakúskej rozprávky – historické centrum mesta lemujú zdobené budovy, v uliciach počuješ zvonkohru a v okolitých lesoch sa pýšia majestátne zámky.

Zdroj: Unsplash / Josh Hild

Eisriesenwelt

Najväčšia ľadovcová jaskyňa na svete Eisriesenwelt sa nachádza vo vnútri hory Hochkogel nad mestom Werfen. K jaskyni sa dostaneš lanovkou a potom ťa čaká strmý výstup po vlastných. Keď po túre chytíš dych, uvidíš, že ti ten pohľad ti bude stáť za to. Celý jaskynný systém je dlhý 42 kilometrov. Pre návštevníkov je však prístupná prvá časť, ktorá je dlhá približne jeden kilometer.

Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý

Slovensko

Jaskyňa Driny

Ide o jedinú verejnosti prístupnú jaskyňu na západnom Slovensku. Nečakaj žiadne majestátne jaskynné úkazy ako v Tatrách či susedom Rakúsku. Napriek tomu sú Driny vyhľadávanou atrakciou Malých Karpát. Uvidíš typické sintrové záclony so zúbkovitým lemovaním, sintrové jazierka, vodopády, pagodovité stalagmity a rozličné formy stalaktitov. Zážitok z návštevy jaskyne dotvorí množstvo netopierov, ktoré ti budú lietať ponad hlavou.

Plávajúci mlyn

V obci Kolárovo nájdeš jedinečnú kultúrnu pamiatku – posledný plávajúci lodný mlyn na Slovensku. K mlynu ťa dovedie drevený most, ktorý je zároveň najdlhší celodrevený zastrešený most v Európe. Počas letnej sezóny sa v areáli neustále niečo deje. Najlepšie preto urobíš, ak si návštevu mlyna naplánuješ s miestnym gastrofestivalom.

Devín

Tento hrad patrí spolu s Bratislavským a Nitrianskym k najstarším historicky doloženým hradom na Slovensku. Devín tiež historici považujú za jednu z najvýznamnejších archeologických lokalít v strednej Európe. Dnes je z hradu Devín zrúcanina, ktorá sa týči na vysokom brale nad sútokom riek Dunaja a Moravy.

Bojnický zámok

Rozprávkový zámok, ktorý sa pýši nad mestom Bojnice patrí nielen medzi najnavštevovanejšie na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Na zámku sa v priebehu celého roka organizuje niekoľko podujatí. Zaujímavým podujatím je Festival historických príbehov, ktorý voľne nadväzuje na obľúbený Medzinárodný festival duchov a strašidiel. Pri vchode do zámku tiež stojí 600-ročná lipa kráľa Mateja, pod ktorou panovník usporadúval rôzne oslavy.

Zdroj: Unsplash / Martin Katler

Habakuky

Táto atrakcia poteší hlavne tých najmenších, ty sa nad ňou pravdepodobne len pousmeješ z nostalgie. Habakuky je malebná dedinka na Donovaloch, v ktorej ožívajú slovenské ľudové rozprávky a postavy z diel Pavla Dobšinského. Na tomto mieste stretneš Laktibradu, Popolvára, Zlatú Priadku či otca rozprávok Dobšinského. Habakuky ťa prenesú do detských čias.

Plesá

Zelené, Šrbské či Popradské. Plesá sú jazerá ľadovcového pôvodu, na slovenskej strane ich je máme desiatky. Napríklad Zelené pleso je obľúbeným turistickým miestom a tiež sa k nemu pomerne ľahko dostaneš. Na tomto mieste ťa zaujme farba vodnej hladiny, ktorá sa leskne do zelena. Odkiaľ pleso dostalo aj svoj názov. Na mieste na nachádza aj chata, kde sa môžeš najesť ubytovať.

Zdroj: Unsplash / Marek Levák

Chodník korunami stromov

Túto obľúbenú turistickú atrakciu nájdeš v lesoch Bachledovej doliny. Vyhliadková veža, ktorá je konečnou zastávkou chodníka, meria 32 metrov a poskytne ti pohľad na Belianske Tatry, Pieniny a Zamagurie z vtáčej perspektívy. Celková dĺžka chodníka je 1 234 metrov.

Slovenský raj

Názov tohto národného parku v Spišskom regióne hovorí za všetko. Slovenský raj tvorí sieť riečnych kaňonov, roklín, vodopádov, zachovaných krasových planín či podzemných jaskýň. Okrem turistiky po vlastných alebo na bicykli môžeš vyskúšať aj hipoturistiku – prechádzku okolitou prírodou si užiješ z konského chrbta. Národný park je tiež lákadlom pre milovníkov rekreačných či adrenalinových športov.

Plavba plťou po Dunajci

Za romantickou plavbou na dlhej drevenej plti nemusíš cestovať do Benátok. Táto obľúbená turistická atrakcia severného Slovenska má u nás dlhú tradíciu. Plte sa u nás využívali už 11. storočí na prepravu rôzneho materiálu. Dnes sa na trase, ktorá vedie z Červeného kláštora na nich splavujú turisti. Z vodnej hladiny môžeš obdivovať okolitú prírodu a vychutnať si miestnu goralskú atmosféru.

Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý

Čo na tieto miesta hovoríš? Si plný inšpirácie a máš chuť vyraziť na cesty?