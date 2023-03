Rihanne sa do domu pokúsil vlámať muž, lebo chcel speváčku požiadať o ruku. Incidentom je vraj poriadne otrasená

Nie je to prvýkrát, čo má hviezda do činenia so stalkerom. Už v minulosti sa do jej domu vlámal muž, ktorý polícii povedal, že za ňou prišiel kvôli sexu.

Hviezda svetového formátu, akou je Rihanna, sa o svoju fanúšikovskú základňu nemusí báť. Po jej vystúpeniach na Super Bowle či Oscaroch je celý svet nadšený, že kráska z Barbadosu je opäť na výslní. Vášne niektorých fanúšikov sa však zjavne nedajú skrotiť. Jeden z nich sa totiž včera 23. marca v Los Angeles dostal až k dverám Rihanninho domu. Speváčku chcel požiadať o ruku. Zdroj: Getty Images/Tim P. Whitby Ako uvádza portál Marca, neznámy muž zo Severnej Karolíny sa so svojím odvážnym úmyslom zdôveril Rihanninmu tímu, ktorý okamžite zareagoval a privolal políciu. Po dôkladnom vyšetrovaní muža prepustili bez toho, aby voči nemu vzniesli akékoľvek obvinenia, varovaniu sa však nevyhol. Hoci sa incident skončil šťastne a k vlámaniu nedošlo, celá situácia Rihannou a jej tímom poriadne údajne otriasla. Zatiaľ však nie je známe, či bola speváčka počas incidentu doma. Riri sa zatiaľ k celej situácii oficiálne nevyjadrila a nie je isté, aké kroky plánuje poskytnúť na ochranu svojho súkromia a predovšetkým rodiny. Cops called to Rihanna’s home after man shows up to propose https://t.co/10oqM0Avcwpic.twitter.com/5hJTCxdKiJ — Page Six (@PageSix) March 24, 2023 Nie je to prvýkrát, čo sa speváckej hviezde do cesty priplietol votrelec. Mužovi menom Eduardo Leon sa v roku 2018 podarilo vkĺznuť až do jej domu v LA, kde sa skrýval celý jeden deň predtým, ako ho objavili. Polícii vraj vtedy povedal, že za Riri prišiel kvôli sexu. Odporúčané VIDEO: Rihanna ovládla Oscary 2023, predviedla emotívne vystúpenie a neskutočné outfity Nielen prípad Riri, ale aj ostatných hviezd vzbudzuje vášnivé diskusie o dôležitosti súkromia slávnych osobností. V roku 2021 sa s podobným prípadom stretla aj Kylie Jenner. Do jej domu sa údajne dostal 35-ročný muž, ktorý chcel celebrite vyznať lásku. So stalkermi a s posadnutými fanúšikmi má skúsenosť aj jej sestra Kim Kardashian, no aj Jennifer Lopez, Rachel Bilson či Miranda Kerr.