Slovenská lekárka pomáha ľuďom s tranzíciou: V minulosti ku mne prišli jeden až dvaja za rok, teraz ich sú aj desiatky

Iveta Kalafutová pracuje s transrodovými ľuďmi takmer 20 rokov. Na Slovensku je jedna z mála odborníkov, ktorí im vedia poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Ako endokrinologička im pomáha najmä s hormonálnou tranzíciou.

Podieľala sa aj na tvorbe zdravotníckych smerníc, ktoré sa týkali transrodových ľudí. Ako sama hovorí, pre dezinformátorov a podpásové ťahy v pracovnej skupine ministerstva zdravotníctva to nebola ľahká cesta.

Doktorka Kalafutová vo svojej ambulancii. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Hormonálnu tranzíciu sprevádza veľa mýtov. Začnime tým, že by ste nám vysvetlili, ako presne prebieha.Najskôr sa transrodový človek stretne so psychiatrom sexuológom. Vypracujú takzvaný intervenčný plán a zadefinujú si, čo by bolo pre daného človeka najlepšie a ako rýchlo postupovať. Rozprávajú sa o tom, či chce pacient prejsť hormonálnou liečbou alebo chirurgickými zákrokmi. Potom ošetrujúci psychiater pošle pacienta ku mne – k endokrinológovi.

Endokrinológia je odvetvie medicíny zaoberajúce sa endokrinným systémom, to znamená štúdiom a poruchami žliaz s vnútorným vylučovaním a ich špecifickými sekrétmi známymi ako hormóny, informuje medicínsky web topdoktor.sk

Čo sa deje potom?U mňa si najskôr prejdeme, aké sú vôbec naše možnosti na Slovensku. Závisí to aj od toho, či ide o transrodového muža alebo ženu. Snažíme sa liečbu „šiť na mieru“. Najprv látkami s hormonálnym účinkom potláčame tvorbu alebo sekréciu endogénnych sexuálnych hormónov, ktoré vyplývajú z pohlavia, ktoré bolo človeku prisúdené pri narodení.

Udržiavame hladiny druhých sexuálnych hormónov, ktoré zosúlaďujú organizmus jedinca so želaným pohlavím. Potom absolvujeme fyzikálne vyšetrenia a odbery na potrebné laboratórne vyšetrenia. Keď všetko vyhodnotíme, mali by sme si ešte prejsť plány eventuálneho rodičovstva jedinca.

Týka sa to aj toho, že hormonálna liečba zabraňuje plodnosti?Áno, aj preto sa rozprávame sa o tom, či majú nejakú predstavu alebo u nich rodičovstvo nepripadá do úvahy. Potom si stanovíme liečebné postupy a dávky, ktoré budeme používať.

Iveta Kalafutová pomáha transrodovým ľuďom už takmer 20 rokov. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Koľko transrodových ľudí vás ročne osloví so žiadosťou o pomoc? Nie je to ustálené, ich počet sa mení. Venujem sa transrodovým ľuďom takmer 20 rokov, a kým v minulosti ku mne prišiel jeden či dvaja za rok, teraz ich sú niekedy aj desiatky. Bolo to aj preto, že predtým hormonálnu liečbu mohli poskytovať aj psychiatri. Môj najstarší transrodový muž mal minulý rok 70 rokov. Tranzíciou si prešiel ešte v bývalom Československu, začal pred rokom 1989.

