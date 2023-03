Na Slovensku možno stretneš 18-ročných policajtov. Ministerstvo vnútra chce nábor do zboru po strednej škole.

OK

Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec podporuje navrhované zníženie vekovej hranice na vstup do Policajného zboru na 18 rokov. Zabezpečí to podľa neho lepší prísun ľudí na policajné útvary.

Vyplýva to z jeho stredajšej reakcie na poslanecký návrh novely zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, ktorý poslanci Národnej rady tento týždeň posunuli do druhého čítania.



Mikulec podotkol, že hranica 18 rokov platila aj v minulosti, zmenu na 21 rokov označil za „systémovú chybu“. Vysvetlil, že v prípade schválenia zmien budú mladí ľudia nastupovať priamo na útvar, potom pôjdu do škôl a po ich absolvovaní sa vrátia späť.

Príprava sa tak podľa neho ešte skvalitní, keďže mladí policajti budú v kontakte s praxou. Pripomenul, že Policajný zbor je roky personálne poddimenzovaný. Predkladatelia v novele navrhujú zmenu veku na 18 rokov. Zároveň sa má zo zákona vypustiť štátna služba kadeta.

Zdroj: MV SR

Od zmien očakávajú, že prispejú k väčšiemu záujmu občanov o službu v polícii. Záujemcovia by sa mohli do zboru prihlásiť bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania. Predkladatelia argumentovali aj potrebu zabezpečenia personálnej stability, a to i v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou.

Novelu zákona predložili poslanci z OĽaNO ešte začiatkom roka 2023. „Zrušením štátnej služby kadeta a opätovnou možnosťou prijímania uchádzačov dovŕšením osemnásteho roku veku sa odstraňuje dvojkoľajnosť v systéme prijímania do služobného pomeru,“ priblížili predkladatelia.

Očakávajú aj zvýšenie záujmu o službu v polícii bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania, čo by mohlo ovplyvniť kvalitnejšie a udržateľné personálne obsadenie. „Potrebu zabezpečenia personálnej stability je potrebné v súčasnosti vnímať aj vo vzťahu k aktuálnej bezpečnostnej situácii,“ podotkli.

