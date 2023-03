Karlos Vémola má vraj obrovské dlhy, tvrdí jeho bývalý kamarát. Terminátora vyzval na zápas a ponúka mu milión českých korún

Český Terminátor má na stole ďalšiu ponuku.

Patrik Pejcha, bývalý kamarát českého MMA zápasníka Karlosa Vémolu, v rozhovore pre portál Extra.cz povedal, že povestný „Terminátor“ ho oklamal pri spoločnom biznise s tigrami. Podľa neho je Vémola aj v obrovských dlhoch, či už za Vémoland, alebo za autá a údajne aj za jeden dom v Anglicku.



„Máme spor ohľadom tigrov, keď ma oklamal. Mal mi dodať papiere k tomu a ďalšie veci. Viac nemôžem povedať. Máme to na súde. Dal som to na súd, pričom súd k dnešku rozhodol, že by mi mal peniaze, ktoré dlhuje, vrátiť,“ objasnil.



Vémolu zároveň vyzval na zápas vo voľnom štýle v špeciálnej klietke. Ak jeho ponuku Terminátor prijme, stiahne obvinenie na súde a dá mu dokonca jeden milión českých korún. Chce si s ním jednoducho vyriešiť účty „ručne stručne“. „Trochu som mu naletel, ale ide mi o spravodlivosť. Nejde mi o peniaze, ktoré mi dlhuje,“ povedal Pejcha.



Vzťah Vémolu a jeho manželky Slovenky Lely Ceterovej nazval cirkusom po viacerých informáciách o zápasníkovej nevere. „Lela je chúďa, ale asi si za to môže sama. Kedysi som ju ľutoval, dnes ju už neľutujem.“