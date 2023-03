Playboy rozbehne online alternatívu k Onlyfansu. Zo zajačikov budú teraz tvorkyne obsahu

Kultový časopis sa vzdáva printu a stane sa naplno digitálnym médiom. Konkurovať chce populárnemu portálu Onlyfans. Zajačikovia sa tak stanú tvorkyňami a ich obsah si budú môcť čitatelia predplatiť.

Z printového časopisu Playboy sa stane digitálny magazín a platforma pre tvorcov. Podľa New York Postu by mal časopis, ktorý prestal predávať tlač v roku 2020, fungovať ako vstupná brána do platformy pre tvorcov koncom tohto roku.

Značka Playboy túto platformu označuje za luxusnú, bezpečnú a exkluzívnu alternatívu k populárnej stránke Onlyfans.

Playboy zajačiky z titulných stránok tlače sa stratia v minulosti, nahradia ich tvorkyne, ktorých obsah si môžu čitatelia predplatiť. To však neznamená, že lifestylový magazín príde o ikonickú titulku: na prvej digitálnej titulke by mala hviezdiť modelka Amanda Cerny, ktorá doposiaľ zarobila na beta verzii platformy s názvom Centerfold viac ako milión dolárov.

Firma spustila v roku 2021 Centerfold ako miesto pre „kreatívnu slobodu, umelecké vyjadrenie a sexuálnu pozitivitu“. Jeho ambasádorkou sa stala rapperka Cardi B. Názov Centerfold sa však veľmi neuchytil a Playboy neskôr vyhlásil, že platformu integruje pod svoju značku.

Playboy 21. storočia

„Našou platformou pre tvorcov Playboya je časopis Playboy pre 21. storočie,“ povedala riaditeľka spoločnosti Rachel Webber. „Vkladáme tvorbu obsahu do rúk kreatívnej komunite a dávame im nástroje na interakcie s fanúšikovskou základňou vrátane priameho speňaženia.“

Rozdiel medzi Onlyfansom a Playboyom bude v istej miere prestíže: zatiaľ čo účet na Onlyfanse si môže založiť hocikto, na platformu Playboyu sa dostane len tvorca, ktorý sa sám prihlásil a jeho prihlášku schváli redakcia. Inak si budú tieto platformy podobné: napríklad keď si predplatíš obsah konkrétneho tvorcu, budeš mu môcť poslať súkromnú správu.