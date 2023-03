Slovenskí študenti dostanú 350 eur na notebook, ministerstvo zverejnilo detaily. Takéto zariadenia si môžeš vybrať

OK

Zariadenie musí byť napríklad vyrobené do roku 2022 a mať zabudovanú kameru a mikrofón.

Už čoskoro si bude môcť 150-tisíc slovenských študentov uplatniť 350 € zľavu na nákup notebooku, all in one počítača alebo tabletu s uhlopriečkou displeja nie menšou ako 25 centimetrov.

Na stránke digitalnyziak.sk nájdeme aj technické špecifiká zariadení, ktoré je možné s použitím príspevku zakúpiť. Zariadenie musí byť nové, vyrobené v roku 2022 a neskôr, mať minimálne dvojročnú záruku a garantovanú plnú podporu výrobcu minimálne na tri roky. Musí spĺňať aj všetky nasledujúce parametre:

• displej s minimálnym rozlíšením 1 366 × 768 pixelov,



• minimálne jeden fyzický port na pripojenie periférií,



• fyzickú (hardvér) slovenskú klávesnicu ako súčasť zariadenia alebo pripojiteľnú fyzickými portmi zariadenia, alebo bezdrôtovo,



• funkcia ovládania kurzora, vstavané alebo pripojiteľné fyzickými portmi zariadenia alebo bezdrôtovo (myš, dotykový displej, touchpad a pod.),



• zabudovaná kamera, reproduktory a mikrofón,



• funkcionalita pripojenia na Wi-Fi,



• rozhranie pre možnosť pripojenia na mobilné dátové služby – napríklad zabudovaný SIM slot alebo možnosť pripojenia modemu pre 4G sieť.

Zariadenie s nárokom na zľavu musí mať nainštalovanú aj najnovšiu verziu používateľského operačného systému, alebo aspoň verziu, ktorá umožňuje aktualizáciu na novšie verzie, je doň možné ďalej doinštalovať balík kancelárskeho programového vybavenia lokalizovaného do slovenčiny a používaného v školskom prostredí na Slovensku, antivírusový softvér, a musí byť kompatibilný s prostredím a aplikáciami využívanými v školskom prostredí, najmä Edunetom.

Zariadenie musí mať aj možnosť pripojenia k široko podporovanej online distribučnej platforme voľných a platených aplikácií (vrátane aplikácií ako viki.iedu.sk, Edupage a Slovensko.sk) a ich plnohodnotného používania.

Do projektu z dielne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie má byť celkovo zapojených vyše 3 500 škôl a 165 komunitných centier. O príspevok môžu už dnes požiadať zákonní zástupcovia detí na webe digitalnyziak.sk.

Nárok na príspevok majú všetci prváci stredných škôl a vybrané skupiny žiakov základných a ostatných ročníkov stredných škôl a celkovo je na projekt z eurofondov vyčlenených 65,4 milióna eur. Nárok na príspevok majú okrem prvákov aj žiaci, ktorí pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia a z domácností, ktoré neprekračujú 60 % mediánu príjmu.

Zoznam predajcov digitálnej techniky, ktorí ponúknu žiakom zľavu, budeme poznať už čoskoro. Predajne môžu svoju žiadosť posielať do 14. marca.

