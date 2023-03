O Glumovi z Pána prsteňov vyjde videohra. V novom traileri vyzerá ako hra z PS3, ktorá však môže byť zábavná

Glum by mal vyjsť ešte tento rok. Sleduj nový trailer.

The Lord of the Rings: Gollum je pripravovaná dobrodružná hra zo sveta Pána prsteňov. Hráči v nej ovládnu Golluma (Glum, Smeagol), zmutovaného hobita, ktorý pre prsteň moci urobí čokoľvek. Príbeh sa bude odohrávať pred udalosťami Pána prsteňov a Gollum v ňom bude bojovať s trollmi, ohyzdmi, prerastenými zvieratami a podobne.

Náplňou hry bude aj lozenie po skalách a stromoch, plíženie sa popri hliadkach a zdolávania náročných prekážok. Hra vyzerá v novom traileri zábavnejšie a komplexnejšie ako v minulých, takže jej viacnásobné odklady pomohli.

Stále však vyzerá graficky veľmi zastaralo, čo určite nepomôže jej predajom. Vyjsť by mala ešte tento rok na PS4, Xbox One, PC, PS5 a Xbox Series X/S.