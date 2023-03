RECENZIA: Vreskot 6 obsahuje najlepšie vraždy z celej série

Zabudni na dobre naostrený nôž. Ghostface tentokrát zabíja aj s brokovnicou.

Keď sa v roku 2022 vrátil do Woodsboro vrah Ghostface, prišiel po 11-ročnej pauze. Skvelým spôsobom sa mu tak darilo ťažiť z nostalgie, ale priniesol aj mladé neopozerané tváre. Po výbornej odozve od divákov tu máme približne o rok neskôr pokračovanie.

Vreskot 6 ťaží predovšetkým z úplne odlišného prostredia, ktoré tvorcom otvorilo množstvo nových možností. Vraždenie v malej americkej dedinke je skrátka po piatich častiach out a New York prináša potrebnú a osviežujúcu zmenu. Hranie na strunu nostalgie vo Woodsboro by pri šestke už jednoducho nemohlo fungovať.

Zdroj: Paramount Pictures

Krvavý úvod nám ukázal, čo máme čakať od vraha v New Yorku

Do svetovo známej metropoly na východe USA sa v príbehu najnovšieho pokračovania presťahuje štvorica preživších – Mindy a jej brat Chad, Tara a jej sestra Sam. Z nich divákom určite najviac utkveli v pamäti sestry Carpenterové, ktoré si zahrali Jenna Ortega a Melissa Barrera.

Sympatické herečky si ľudia obľúbili už v predošlej časti, a potom, čo Ortega zažiarila v populárnom seriáli Wednesday, si možno hororová séria získa ďalších fanúšikov. Zo staro-nových tvárí sa vracia aj veteránka Gale Weathers (Courteney Cox), ktorá nechýbala v žiadnej časti série. Malý comeback ohlásila aj Kirby Reed (Hayden Panettiere), preživšia zo štvrtej časti Vreskotu z roku 2011.

Títo herci a ich postavy spoločne s novými bažantami tvorili pomerne zábavnú partiu, pri ktorej sa naozaj ťažko odhadovalo, kto umrie ako ďalší. Pravdupovediac nás však takmer žiaden z nováčikov neoslovil a na ich postavy veľmi rýchlo zabudneme, čo je škoda. Výnimkou však bola napríklad skvelá Samara Weaving s postavou asistentky profesora na filmovej škole, ktorá sa divákom ukázala vo výbornej úvodnej scéne.

V nej tvorcovia požmurkávali na fanúšikov talianskeho hororového majstra Daria Argenta a žáner Giallo (pozn. red. – takzvané Giallo filmy sú podžánrom hororu typickým najmä pre talianskych režisérov zo 70. rokov, ich najznámejších tvorcom je Dario Argento). Úvodná scéna okrem iného poodhalila, že vrahom v ľudnatom New Yorku môže byť skutočne hocikto a s množstvom nových priestorov na vraždy nás čaká odviazaná jazda s odlišnými pravidlami.

Zdroj: Paramount Pictures

Skvelé spracovanie úmrtí, no absencia logiky

Odviazané vraždenie v metropole má svoje plusy aj mínusy. Treba povedať, že akčné scény sú svieže a zábavné, ale je to na úkor logiky. Tvorcovia neustále kĺžu na pomyselnej hranici únosnosti, čo môže časti obecenstva prekážať. Aby sme sa vyhli spoilerom, povedzme, že hneď v niekoľkých momentoch bude každému premýšľajúcemu divákovi jasné, že v realite by bol každú chvíľu v rukách polície.

Svoje potenciálne obete pravidelne naháňa na miestach, kam by sa po krátkom telefonáte na 911 do pár momentov dostala polícia – a áno, ide o miesta, kde majú ľudia signál. Pozoruhodná je aj výdrž niektorých postáv, ktoré majú viac životov ako mačka.

V hororoch a špeciálne v slasheroch je však určitá dávka nelogickosti zaužívaným klišé. Vreskot sa navyše nikdy nebral príliš vážne, rád si uťahuje zo žánrových stereotypov, a tak k nemu treba aj pristupovať. Pokiaľ sa ti to podarí, kráľovsky sa zabavíš.

Vraždy v novom Vreskote považujeme za najlepšie z celej série – sú krvavejšie, brutálnejšie a oproti úmrtiam z predošlých častí aj pomerne originálne. Nechýba im pritom veľmi trefný humor a hlášky. Nenechaj sa však zmiasť úsmevným tónom filmu, pretože sa môže veľmi ľahko stať, že práve v momente, kedy to najmenej čakáš, schytá niektorá z obľúbených postáv ranu nožom.

Zdroj: Paramount Pictures

Gale sa vo výbornej akčnej scéne s vrahom pobila aj za Deweyho

Aj pri horore, akým je Vreskot, musí ísť zábava občas bokom. Napínavých scén je síce menej, než by sme čakali, ale keď už k nim príde, stoja naozaj za to. Okrem už spomínaného famózneho úvodu musíme pochváliť najmä momenty, ktoré ukázali už v traileroch.

Hovoríme o vraždení v predajni (využitie strelných zbraní miesto noža je bravúrne), cestovaní metrom plným spolucestujúcich v maskách Ghostfacea a vynikajúcom súboji s novinárkou Gale.

Ním tvorcovia nadviazali na zápas vraha s Deweym (bývalým partnerom Gale) z minulej časti a preto sme sa ešte viac báli o osud jednej z hlavných hrdiniek. Keď si totiž odrátame Deweyho zavraždeného v piatej časti a Sidney, ktorej herecká predstaviteľka Neve Campbell v sérii skončila, Corteney Cox a jej Gale je jedinou preživšou postavou zo starej trojky. A ako fanúšikovia série o ňu predsa nechceme prísť.

Zdroj: Paramount Pictures

Zábava až do finále, ktoré však mohlo byť lepšie

Aj keď film trvá zhruba 2 hodiny, čo je na slasher pomerne dlhá stopáž, nemá takmer žiadne hluché miesta. Našli by sme v ňom zopár nadbytočných scén, ale určite ich nebolo toľko, že by sme film orezali o 30 minút.

Niektoré z nich zamerané na Deweyho či prvého vraha Billy Loomisa môžu síce nových divákov série nudiť, ale skalných fanúšikov potešia. Je naozaj potešujúce sledovať šiestu časť hororovej série, ktorej stále nedochádza dych a dokáže diváka zabaviť napriek tomu, že je každá jedna časť s istými obmenami v podstate o tom istom.

Keďže cesta k finále bola veľmi zábavná, o to viac nás mrzí, že samotný záver nevypálil tak, ako by sme chceli. Odhalenie identít zabijakov nebolo príliš šokujúce a ich motivácia k vraždám stála tak trochu na vode. Mnohí diváci sa preto budú na konci oprávnene pýtať: „To naozaj?“

Aj keď recenziu zakončujeme kritikou, Vreskot 6 od nás dostáva veľmi slušných osem bodov z desiatich. Nový diel nám ukázal najlepšie vraždy a jeden z najvýraznejších úvodov série, ktorým sa navyše fantastickým spôsobom odlíšil od zvyšných častí.

Jeho záver je síce slabší a film bol preplnený logickými dierami, ale popcornová krvavá jazda ulicami New Yorku nás bavila natoľko, že sme na menšie výhrady pozerali cez ružové okuliare. Aj keď sa obávame, či sa dá na sériu po štýlovom vraždení v New Yorku nadviazať ešte originálnejším spôsobom, na potenciálnu novú časť sa už teraz tešíme.