Heger zakročí proti Ňarjašovi, ktorý dostal prestížnu funkciu od Matoviča. Takto premiér vysvetlil rázne rozhodnutie.

Poverený premiér a minister financií Eduard Heger rozhodol, že ešte tento týždeň vyhlási výberové konanie na obsadenie pozície dvoch členov predstavenstva v lotériovej spoločnosti Tipos. Momentálne tieto posty zastávajú Erik Ňarjaš a Daniel Živica. Heger informuje, že pozíciu musia zastávať ľudia na základe odbornosti a cez výberové konanie.

Ňarjaša vymenoval Matovič

Poslanca za hnutie OĽaNO Erika Ňarjaša vymenoval Igor Matovič za člena predstavenstva v štátnej akciovke Tipos. Urobil to práve v deň, keď prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Eduarda Hegera za dočasného ministra financií a Matovič v tomto rezorte skončil.

Igor Matovič sa na dnešnej tlačovej konferencii vyjadril, že čakal pochvalu za to, že na voľné miesto dal človeka, ktorý za to nebral plat. „Napriek tomu to premiér kritizoval a mali sme pocit, že preto, lebo mu niekto poradil, aby sa vyhranil voči nášmu hnutiu,“ dodal Matovič.

Ňarjaš sa podľa Transparency International do funkcie dostal bez výberového konania a kvalifikácie: „Problematické je už aj to, že Ňarjaš zasadol do manažérskej funkcie ako koaličný poslanec, podobne ako nedávno aj ďalšia poslankyňa OĽaNO Mária Šofranko do štátneho Fondu na podporu vzdelávania.“

