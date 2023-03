Ňarjaš dostal od Matoviča na poslednú chvíľu funkciu v štátnom Tipose. Heger plánuje problematickú nomináciu riešiť.

Premiér Eduard Heger nesúhlasí s dosadením svojho straníckeho kolegu Erika Ňarjaša do predstavenstva štátnej akciovej spoločnosti Tipos. Reagoval tak na otázky, ktoré mu položil poslanec Ondrej Dostál zo strany Sloboda a solidarita.

Heger uviedol, že „túto nomináciu nepovažuje za odbornú a nestrannú a plánuje ju počas marcovej schôdze parlamentu s Ňarjašom riešiť“.

Ňarjaš sa podľa Transparency international do funkcie dostal bez výberového konania a kvalifikácie. „Problematické je už aj to, že Ňarjaš zasadol do manažérskej funkcie ako koaličný poslanec, podobne ako nedávno aj ďalšia poslankyňa OĽaNO Mária Šofranko do štátneho Fondu na podporu vzdelávania,“ píšu v statuse.

Vymenoval ho Matovič

Poslanca za hnutie OĽaNO Erika Ňarjaša vymenoval Igor Matovič za člena predstavenstva v štátnej akciovke Tipos. Urobil to práve v ten deň, keď prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Eduarda Hegera za dočasného ministra financií a Matovič v tomto rezorte skončil.

Poslanec a tanečník vyhlásil, že členstvo v predstavenstve Tiposu nebude hlavnou náplňou jeho práce. Zatiaľ sa odmietol vzdať poslaneckého mandátu, a tak sa nateraz nestal zamestnancom Tiposu aj s platom. Momentálne za svoje služby podľa vlastných slov nedostáva odmenu.

Zdroj: Facebook/Ondrej Dostál

