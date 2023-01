Matovič vymenoval poslanca Ňarjaša do vedenia Tiposu v posledný deň svojej funkcie ministra. Vraj na tom zatiaľ nezarába.

Poslanca za hnutie OĽaNO Erika Ňarjaša vymenoval Igor Matovič za člena predstavenstva v štátnej akciovke Tipos. Urobil to práve v ten deň, keď prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Eduarda Hegera za dočasného ministra financií a Matovič v tomto rezorte skončil, informuje web Aktuality.sk.

Napriek tomu, že Ňarjaša ľudia poznajú najmä z tanečnej šou Let's Dance, na webe hnutia Obyčajných ľudí o sebe píše, že by chcel podporiť a chrániť malé a stredné podnikanie: „Chcem sa podieľať na znížení nadmerného daňového zaťaženia a rozvoji cestovného ruchu, športu a oblasti aktívneho trávenia voľného času.“

Zdroj: TASR/František Iván

Zatiaľ pre Tipos pracuje zadarmo

Poslanec a tanečník pre Aktuality.sk vyhlásil, že členstvo v predstavenstve Tiposu nebude hlavnou náplňou jeho práce. Zatiaľ sa odmietol vzdať poslaneckého mandátu, a tak sa nateraz nestal zamestnancom Tiposu aj s platom. Momentálne za svoje služby podľa vlastných slov nedostáva odmenu.

„Dohoda bola taká, že toto je začiatok, vyskúšame to na tri mesiace a sám uvidím, či do toho chcem ísť naplno, alebo to ostane na tej forme externej, nie na dennodennej forme práce. Ale táto možnosť je otvorená, potrebujem si to načítať, čo sa dá robiť, aké sú možnosti v zmysle rastu. Zatiaľ je to takto fajn, že mám prístupy, aby som mohol poskytovať rady,“ informoval.

Ňarjaš odmieta akékoľvek obvinenia, že by ho do Tiposu dosadili, ak by mu pre predčasné voľby skončil poslanecký mandát. Prácu vraj vykonáva zadarmo a v prípade predčasných volieb si tam nová koalícia dosadí vlastných ľudí.

