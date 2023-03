Finančná správa poľahky vybrala od Slovákov milión eur. Kvôli úspechu posiela listy tisíckam ďalších z vás.

OK

Finančnej správe sa preventívne listové kampane vyplácajú. Zatiaľ posledná, ktorá bola zameraná na správne uplatňovanie daňového bonusu na dieťa, priniesla štátu takmer milión eur. Tieto prostriedky získala finančná správa vďaka dobrovoľne vráteným peniazom, ktoré si rodičia pôvodne uplatnili, ale aj kontrolou, informovala hovorkyňa daniarov Martina Rybanská.



Finančná správa podľa nej pred represívnymi krokmi uprednostňuje plnenie si daňových povinností dobrovoľne, riadne a včas. S týmto cieľom realizuje aj listové kampane, ktorými dáva daňovníkom šancu na nápravu.



„Vlani sa finančná správa prvýkrát zamerala na uplatňovanie daňového bonusu na dieťa. Listovej kampani predchádzali kontroly 248 vybraných daňovníkov s najvyššími nominálnymi nezrovnalosťami, ktorí si uplatňovali dvojnásobnú sumu daňového bonusu opakovane vo viacerých rokoch. Neoprávnené uplatnenie sa potvrdilo až v 97 % prípadov,“ priblížila Rybanská.



Finančná správa preto spustila listovú kampaň zameranú na túto oblasť. V rámci nej zaslala 3080 daňovníkom listy, v ktorých ich upozornila, že daňový bonus na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobia rokov 2018 až 2020 si pravdepodobne uplatnili vo vyššej sume, ako ustanovuje zákon. Do 31. decembra mali čas na to, aby podali daňové priznanie za každý rok, v ktorom táto situácia nastala, a zaplatili vzniknutý rozdiel na dani z príjmu.



„Vďaka tejto listovej kampani zatiaľ dobrovoľne vrátilo neoprávnenú sumu daňového bonusu 39 % z oslovených rodičov, čím do štátneho rozpočtu pritieklo dodatočných 700.000 eur. Daňová kontrola priniesla do rozpočtu ďalších plus 280 000 eur. Opäť raz sa tak potvrdilo, že preventívne akcie majú pre štát zmysel,“ zdôraznila Rybanská.



Zároveň upozornila, že rodičia, ktorí napriek adresnému upozorneniu na list doteraz nezareagovali, budú riešení v ďalšom kroku. Pravdepodobne sa tak nevyhnú daňovej kontrole.

