VIDEO: Smädný, hladný a vystrašený na smrť. Tri týždne po zemetrasení v Turecku našli v ruinách živého psíka Alexa

Juhotureckí záchranári vytiahli zo zrútenej budovy živého psa tri týždne po tragickom zemetrasení. Tím zamestnancov miestnej samosprávy psíka menom Alex odovzdal miestnemu združeniu na ochranu zvierat Haytap.

V dojímavom videu vidíme komplikovaný proces vylákania psíka zakliesneného medzi dvoma betónovými doskami v Antakyi.

Meet 'Alex', the dog who was trapped under the rubble for 23 days.



Thank you Haytap and everyone who continues to search the rubble for three or four legged victims.