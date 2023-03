Elitných vyšetrovateľov NAKA obvinili aj za to, čo nepovedali. Žilinka a inšpekcia v nahrávke prepočuli kľúčové slová

Policajná inšpekcia nesprávne prepísala nahrávku, ktorá je kľúčovým dôkazom proti skupine policajných vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu. Vyšetrovaní policajti od začiatku vinu popierajú a tvrdia, že nahrávky sú zmanipulované, píšu Aktuality.sk, ktoré sa legálnym spôsobom dostali k časti jedného z predmetných odpočúvaní.

Inšpekcia obvinila elitných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ktorí pracujú na najzávažnejších kauzách týkajúcich sa politicky exponovaných osôb. Úrad inšpekčnej služby sa pritom opiera o nahrávky získané priamo z kancelárií na policajnom prezídiu. Z tých podľa obvinenia vyplýva, že v kauzách postupovali tendenčne a zneužívali tak svoju právomoc. Najnovšie zistenia naznačujú, že slová v nahrávkach majú úplne iný význam, ako ich interpretovala inšpekcia.

Aj generálna prokuratúra predmetnú vetu citovala tak, že to vyzeralo, že si obvinení policajti pri vyšetrovaní ľudí z inšpekcie vymýšľajú. Prokuratúra vetu použila ako argument, keď zamietla sťažnosť čurillovcov proti ich obvineniu.

Pôvodne znela veta údajne dokazujúca vinu vyšetrovateľov takto: „(...) uznesenie o začatí neni (nezrozumiteľné slová), tam píšeme, čo chceme.“

V tomto videu jasne počuť znenie celej vety vyšetrovateľa Pavla Ďurku, ktoré bolo podľa policajnej inšpekcie nezrozumiteľné. Kým inšpekcia naznačovala, že policajti NAKA píšu do uznesení len to, čo chcú, samotná nahrávka dokazuje presný opak: „Povedal mi riaditeľ, že uznesenie o začatí, to neni list Ježiškovi, že tam píšeme to, čo chceme,“ jasne počuť na nahrávke. Práve slová o liste o Ježiškovi tak menia význam zásadného vyhlásenia vyšetrovateľa.

Kompletné nahrávky nemá obhajoba k dispozícii, aj keď ich dlhodobo žiadala doplniť do spisu.

Na politický boj používa útržky týchto nahrávok strana Smer-SD na svojich tlačových besedách.

