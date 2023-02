Hľadala som si novú prácu s pomocou umelej inteligencie. Môžeš sa spoľahnúť na motivačný list napísaný chatbotom?

Novú prácu si človek nehľadá každý deň, preto je fajn, ak má niekoho, kto mu dokáže počas tohto procesu aspoň poradiť. Ja som si v rámci nášho testu pri hľadaní odpovede na otázku, ako sa vo svojej kariére posunúť ďalej, zvolila ako poradcu chatbot umelej inteligencie ChatGPT.

Prešla som si s ním celý postup od toho, aké kariérne možnosti mám na základe mojich doterajších skúseností, až po to, ako mám v e-mailoch komunikovať s potenciálnym zamestnávateľom a čo si mám obliecť na pohovor. Hneď na začiatok prezradím, že chatbot v niektorých momentoch príjemne prekvapil a ponúkol naozaj dobré rady. Naopak, pri množstve banalít robil nepochopiteľné chyby.



Na stránke chat.openai.com som ako prvú vetu do chatbotu napísala: „Chcela by som si nájsť novú prácu, ale neviem, ako mám postupovať.“ ChatGPT mi odpovedal, že mi s hľadaním novej práce pomôže, a rovno mi napísal šesť bodov poukazujúcich na to, čo by som si na úplnom začiatku mala zvážiť ešte predtým, ako s hľadaním práce začnem.

Na Refresheri ti pravidelne prinášame články, v ktorých sa venujeme aj dianiu na slovenskom pracovnom trhu a spôsobom, ako si zlepšiť svoj kariérny život. Chatboty umelej inteligencie sú trendom dneška, a preto sme otestovali jej schopnosti aj pri hľadaní práce. Aby sme to mohli robiť aj naďalej, podpor nás a pridaj sa do klubu Refresher+, kde získaš neobmedzený prístup k exkluzívnym článkom.

V prvom bode si mám definovať svoj cieľ, potom aktualizovať životopis, vybrať si vhodnú pracovnú pozíciu, pripraviť sa na pohovor, venovať pozornosť svojej digitálnej prítomnosti a udržiavať komunikáciu s potenciálnym zamestnávateľom.



Popravde, po prvej roboticky generovanej odpovedi od chatu som čakala ďalšie všeobecné a nikam nevedúce rady, ale chatbot prekvapil. Poprosila som ho, aby sme jednotlivé kroky prešli spoločne, a teda na začiatku zadefinovali, akú prácu by som si so svojimi skúsenosťami mohla hľadať. Napísala som mu, že sa niekoľko rokov venujem novinárčine, a chatbot mi ponúkol niekoľko možností.

Ponúkané pracovné pozície od umelej inteligencie. Zdroj: Repro foto/chat.openai.com

Čo sa dozvieš po odomknutí? Či je motivačný list od umelej inteligencie naozaj použiteľný.

V čom sa na chatbot rozhodne nespoliehaj.

V ktorých krokoch ti pri hľadaní práce dokáže pomôcť.

Či ti dokáže ti umelá inteligencia vyhľadať pracovnú ponuku na mieru.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.