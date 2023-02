Podľa šéfa CIA Čína uvažuje o dodávke zbraní Rusku. Moskve by údajne dodala drony a muníciu

Čína to zatiaľ popiera, ak by tak však urobila, tento krok by mohol mať významný vplyv na rok trvajúcu vojnu Ruska proti Ukrajine.

Čas čítania: 0:41