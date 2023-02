AKTUÁLNE: Voľby by vyhral Fico, už predbehol Pellegriniho, hovorí nový prieskum. Výsledok Republiky prekvapil

Volebný model realizovala agentúra Median SK na vzorke 1 029 respondentov od 9. januára do 5. februára.

Voľby by začiatkom roka vyhral Smer-SD s podporou 17,9 %. Nasledovala by strana Hlas-SD s podporou 15,6 % a Sme rodina s 10,9 %. Do parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko s podporou 9,6 percenta voličov. Hnutie OĽaNO by získalo 8,7 %, SaS 7,8 % a KDH 6,4 % hlasov.

Pred bránami parlamentu by skončili strany Republika (4,5 %) a Aliancia (4 %). SNS a Za ľudí by získali zhodne po 2,6 % hlasov. ĽSNS by malo 2,4 percenta. Podporu 1,8 % voličov by mala Dobrá voľba a Modrá koalícia.

Ochotu zúčastniť sa na hypotetických parlamentných voľbách deklarovalo 60 % opýtaných. Úplne istých svojou voľbou si je len mierne viac ako polovica tých, ktorí deklarujú účasť.

Najdôveryhodnejším politikom je podľa prieskumu prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej deklaruje podporu 37 percent opýtaných. Nasledujú poslanci Národnej rady SR Peter Pellegrini (nezaradený), Robert Fico (Smer-SD) a predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Metodika volebného modelu agentúry Median



• Vzorka respondentov je reprezentatívna (odpovedá štruktúre populácie) nielen z hľadiska základných sociodemografií (vek, pohlavie, kraj, vzdelanie, veľkosť obce), ale aj podľa ďalších ukazovateľov výrazne ovplyvňujúcich volebné preferencie (národnosť, minulá volená strana a pod.).



• Volebný model zahŕňa v prípade váhajúcich respondentov všetky vážne zvažované strany s intenzitou, ktorá zohľadňuje silu príklonu k jednotlivým stranám.



• Konštrukcia volebného modelu zohľadňuje mieru deklarovanej istoty účasti vo voľbách. Prihliada teda k tomu, že respondent, ktorý si je istý účasťou vo voľbách („určite áno“), má vyššiu pravdepodobnosť účasti ako ľudia, ktorí si účasťou nie sú istí („skôr áno“) alebo ju nevylučujú („skôr nie“). Respondenti, ktorí účasť vylučujú, do modelu nevstupujú.



• Zvyčajne prebieha kombinovanou metodikou zberu a zachytáva tak respondentov, ktorí sú horšie zastihnuteľní jednou z metód.

