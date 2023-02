FOTO: Takto si Benátky ešte nikdy nevidel. Ikonické kanály náhle vyschli a zostala po nich iba kopa blata.

Talianske Benátky, ktoré pravidelne čelia problémom s povodňami, majú v týchto dňoch opačný problém. Nízka hladina znemožňuje plavbu gondol, vodných taxíkov a sanitiek po niektorých z tamojších vodných kanálov.

Za terajšie problémy v Benátkach môže kombinácia viacerých faktorov – nedostatok dažďa, systém vysokého tlaku, spln mesiaca a morské prúdy.

Týždne suchého zimného počasia vyvolali obavy, že Taliansko môže čeliť už druhý rok po sebe suchu. Mimoriadne sucho počas minulého leta spôsobila len polovica bežných snehových zrážok v Alpách. Talianske rieky a jazerá preto trpia veľkým nedostatkom vody, uviedla v pondelok environmentálna skupina Legambiente.

„Nachádzame sa v situácii nedostatku vody, ktorý narastá od zimy 2020 – 2021,“ citoval denník Corriere della Sera odborníka na klimatické otázky Massimiliana Pasquiho z vedecko-výskumného inštitútu CNR. „V severozápadných regiónoch potrebujeme ďalších 500 milimetrov; potrebujeme 50 dní dažďa,“ dodal.

Počasie v západnej Európe už 15 dní ovláda anticyklóna, ktorá prináša mierne teploty, aké sa bežne vyskytujú až koncom jari. Najnovšie predpovede počasia však naznačujú, že v najbližších dňoch prídu do Álp veľmi potrebné zrážky v podobe dažďa a snehu.

WHAT IS GOING ON IN VENICE?? WHERE HAS THE SEA GONE??? pic.twitter.com/uV9PUo6Ysf