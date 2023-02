Češke po pôrode zomrelo dieťa, lebo odmietla cisársky rez a chcela rodiť doma. Za tento čin jej hrozí niekoľkoročné väzenie.

Zdroj: so súhlasom Dominika Chvátala

Tehotná žena z Českej republiky sa v sprievode manžela dala vlani na jar vyšetriť v nemocnici. Ošetrujúci lekár ju varoval, že v jej prípade jej zdravotné komplikácie nedovoľujú porodiť prirodzene a je nutný pôrod cisárskym rezom. Pár túto možnosť odmietol.

„Žena aj napriek opakovaným upozorneniam a poučeniam o možných komplikáciách a následkoch, ktoré by mohli spôsobiť smrť plodu, údajne podpísala reverz a prisľúbila okamžitý prevoz do spádovej nemocnice, kde porodí cisárskym rezom,“ uviedla policajná hovorkyňa a dodala, že 27-ročná žena napriek varovaniam do nemocnice nedorazila.

Lekárom sa novorodenca nepodarilo zachrániť

Nasledujúci deň v skorých ranných hodinách porodila doma. Novorodenec bol vo veľmi vážnom stave krátko po pôrode letecky transportovaný do Fakultnej nemocnice Hradec Králové. V nemocnici napriek obrovskej snahe lekárov po pár týždňoch skonal.

„Zo znaleckého posudku vyplynulo, že novorodenec zomrel na následky dusenia počas pôrodu,“ dodala hovorkyňa. V prípade dokázania viny žene hrozí trojročný nepodmienečný trest.

