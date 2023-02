Toto sú najvirálnejšie oleje na pery z Tiktoku od 3 eur, ktoré ti vytvoria šťavnaté pery, ako má Bella Hadid

Tiktok je nekonečným zdrojom trendov. Počas zimných mesiacov sa na výslnie dostali oleje na pery. Hydratujú a vyživujú, perám dodávajú nádherný lesk a sú dokonalým doplnkom k jemnému aj dramatickému líčeniu. A hoci takmer každá značka už nejaký olej na pery ponúka, len niekoľko z nich dosiahlo na sociálnych sieťach virálny status. Ktorý z nich si zadovážiš ako prvý?

Clarins Lip Comfort Oil

Tento olej na pery drží Tiktok pevne v hrsti. Je dostupný v ôsmich odtieňoch, ktoré pery chránia a opticky zväčšujú. V zložení nájdeš jojobový a orieškový olej, ktorý tvoje pery obalí a výsledkom bude zasnený lesk. Olej nelepí a nie je nepohodlný na nosenie, farby sú jemné, ale viditeľné.

Cena: okolo 25 €

Dior Lip Glow Oil

Značka Dior má v oblasti mejkapu čoraz väčší úspech a na konte už niekoľko virálnych produktov. Príkladom je aj jej olej na pery, ktorý jemne zafarbí pery. Má mätovú vôňu a vysoký lesk a nie je lepivý. Okrem takmer každej beauty influencerky môžeš tento skvost badať aj na perách mnohých známych modeliek. Výborne doplní jednoduchý každodenný mejkap, no môžeš ho použiť aj na zvýraznenie dramatických tmavých pier.

Cena: okolo 40 €

NYX Fat Oil Lip Drip

Ak chceš ušetriť peniaze, ale nevzdáš sa ani špičky lesku, cenovo dostupná značka NYX ťa zachráni. Brutálne žiarivý olej na pery si na sociálnych sieťach vyslúžil veľa chvály, pretože je hydratujúci a vydrží na perách veľmi dlho. Má sladkastú, no takmer nebadateľnú vôňu a široký výber farieb. A nie náhodou pribudlo už viac ako sedem miliónov videí: pozerať sa naň je jedna radosť.

Cena: okolo 10 €

Fenty Beauty Conditioning Lip Oil

Rihannina značka sa vďaka vystúpeniu na Super Bowle teší takmer tisícpercentne vyššiemu záujmu, no jej olej na pery bol populárny na Tiktoku už predtým. V módnom dome šikovne naskočili na trend a spustili nový olejový ošiaľ svojím hydratujúcim a vyživujúcim produktom. Obsahuje olej z čerešňových jadierok, jojobový a šípkový olej a má jemnú čerešňovú farbu, ktorá je univerzálna a pristane prakticky každému.

Cena: okolo 26 €

Essence Cranberry Lip Oil

Brusnicový olej, vitamín E a cenovka, ktorej nepovie nie ani študent či študentka. Essence je kráľovnou lacných produktov a mnohé z nich majú napriek nízkej cene dobrý výkon. Tento olej na pery si zaslúžil veľa chvály a aj pri testovaní známou influencerkou Rachel a.k.a. Hydration CEO uspel na výbornú. Je veľmi žiarivý, má jemnú farbu, ktorá len zvýrazní tvoje prirodzené pery, a nie je lepkavý.

Cena: okolo 3 €

#lipoils #lipoildupe #lipoilswatch #essencecranberrylipoil #pinklipoil ♬ original sound - HydrationCEO @hydrationceo Essence Cranberry Lip oil definitely lived up to the HYPE 👏 FAQs: 💋I’m wearing MUF wherever walnut liner in every video 💋 I HATE sticky lip oils, those are just glossed and I will take points off 💋 If a lip oil is colored, I should be able to SEE the color with my eyeballs on my lips or I’m deducting points #lipoil

Milani Fruit Fetish Lip Oil

Značka Milani je na Slovensku dostupná len online, pomôžeš si skôr so zahraničnými eshopmi. No vzhľadom na popularitu tohto oleja – presiahol hranicu 300 miliónov videí a obsahu pribúda každý deň – sme ho nemohli vynechať zo zoznamu. Vonia skvele, vyzerá skvele a má niekoľko odtieňov vo farbách, ktoré pristanú väčšine ľudí. A zatiaľ čo v roku 2022 pribúdali najmä videá, ktoré tvrdia, že by olej mal byť virálny, dnes tie videá majú státisíce videní a vyzerá to, že Milani bude mať jeden z prvých virálnych produktov roka 2023.

Cena: okolo 12 € (plus poštovné)

