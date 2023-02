Bývalý hráč FC Chelsea chcel osláviť krásny gól a neodcestoval z Turecka. Jeho nevládne telo našli po 11 dňoch od zemetrasenia

Ghanský futbalista Christian Atsu, pôsobiaci v tureckom klube Hatayspor, podľa Sky news zahynul počas ničivého zemetrasenia v Turecku. Po 11 dňoch pochybností správu potvrdil jeho agent Murat Uzunmehmet, ktorý napísal, že bezvládne telo futbalistu sa našlo pod troskami. Zostala po ňom manželka Marie-Claire Rupio Atsu a ich tri deti.

Christian Atsu has been found dead under the rubble of the building where he lived following the Turkey earthquake, his agent has confirmed.

31-ročný bývalý hráč Chelsea, Newcastlu United či Evertonu sa v Turecku rozhodol ostať potom, ako niekoľko hodín pred katastrofou skóroval z priameho kopu v zápase najvyššej tureckej súťaže proti Kasimpase. Cestovať mal do Francúzska, kde mal absolvovať stretnutia s cieľom nájsť si nové pôsobisko, v ktorom by dostal viac príležitostí.

Christian Atsu's final moment as a footballer, scoring a free-kick in the last minute to win the game for Hatayspor, just hours before the earthquake struck.



Life is so short and unexpected, treasure every moment. RIP Christian Atsu