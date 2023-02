Prežili 11 dní pod troskami. V Turecku zachránili 3 mužov zo sutín, kým počet obetí ničivého zemetrasenia prekročil 45 000.

Tureckí záchranári napriek rapídne klesajúcim očakávaniam naďalej vyťahujú preživších spod zrútených budov. Podľa the Guardian sa 11 dní po ničivom zemetrasení podarilo záchranným tímom vytiahnuť troch živých ľudí spod zrútených budov.

Podľa odborníkov sa najviac ľudí podarí zachrániť v priebehu 24 hodín po zemetrasení. Počet obetí zemetrasenia medzičasom stúpol na 45 000 ľudí a mnohé zahraničné záchranné tímy už Turecko aj Sýriu opustili.

40-year-old Hakan Yasinoglu was rescued from the debris of a building in Antakya, Turkey.



He survived over 278 hours, 11.5 days, trapped beneath the rubble after the earthquakes ⤵️ pic.twitter.com/iRM31mIHf1