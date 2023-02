Ovečkin náhle opúšťa svoj tím v NHL. Z Washingtonu na čas mieri späť do Ruska

Ruský hokejista Alexander Ovečkin dočasne odchádza z Washingtonu Capitals a mieri do Ruska. Od tímu zámorskej NHL dostal voľno z rodinných dôvodov. V rodnom Rusku urgentne hospitalizovali jeho otca, informuje denník Šport.

Správu o odchode kapitána potvrdil aj tréner tímu Peter Laviolette. „Potrebuje teraz riešiť nejaké veci a my ho v tom budeme podporovať. Pokiaľ ide o rodinu a rodičov, to je to, na čom naozaj záleží. Alexovi a jeho rodine želáme len to najlepšie,“ uzavrel tréner.

Nateraz nie je jasné, ako dlho v Rusku Ovečkin zotrvá. Líder Washingtonu má na svojom konte v tejto sezóne 32 gólov a 22 asistencií v 54 stretnutiach. V najbližších zápasoch si tím, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Martin Fehérváry, bude musieť poradiť bez neho.

Zdroj: TASR/AP

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.