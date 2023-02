Top jogové štúdiá v Bratislave: kde sú najlepšie lekcie pre začiatočníkov aj pokročilých a kam sa dostaneš aj s Multisportkou?

Nájsť dokonalé jogové štúdio, ktoré ti sprostredkuje presne to, čo od svojej „hodinky pre seba“ očakávaš, nie je vždy jednoduché. Spravili sme preto za teba malý prieskum tých najlepších centier jogy v Bratislave, ktoré zaručujú dokonalé psychické uvoľnenie a aj nejakú tú kvapku potu.

Upozornenie: Tento článok nie je rebríček, centrá sú zoradené náhodne.

HYC Yoga

Adresy: Kopčianska 8, Klincová 35, Pri Habánskom mlyne 8 10 vstupov: 69,90 €

Jednorazový vstup: 10 €

Hot joga: 99,90 € na 10 vstupov, 15 € za 1 vstup Multisport: áno (bez doplatku)

Jogové centrum HYC yoga upokojuje telá a mysle ľudí už od roku 2014. Dnes ich nájdeš rovno na troch miestach – v Petržalke, Ružinove a na Patrónke. V rozvrhu nájdeš viac ako 15 druhov lekcií. Začiatočníkom odporúčame basic yogu, ktorá sa zameriava na správnu techniku cvičenia, či relax yogu vhodnú na uvoľnenie celého tela.

Zlatou strednou cestou je pokojnejšia hatha yoga, ktorá je niečo medzi relaxačným a náročným cvičením. Tí pokročilejší môžu vyskúšať power yogu či lekciu zameranú na posilnenie celého tela „Pevné telo“. Zaujímavosťou je aj yoga sculpt, ktorá sa cvičí s ľahkým závažím. Centrum poskytuje aj špecializované lekcie jogy na zmiernenie bolesti chrbta či pre tehotné ženy.





Ak si odvážny a nemáš problémy s krvným tlakom, vyskúšať tu môžeš aj hot yogu, ktorá sa cvičí v miestnosti vyhratej do 40 °C. Pri nej sa už naozaj poriadne zapotíš, a tak si nezabudni zobrať uterák a poriadne veľa vody. V petržalskom HYC centre môžeš so svojou polovičkou či kamoškou navštíviť aj dvojhodinový súkromný vstup do wellness za 49 €.

Prakriti

Adresa: Údernícka 11 Jednorazový vstup: 10 € 10 vstupov, ktoré majú platnosť 1 mesiac: 80 € Multisport: nie

Petržalské štúdio Prakriti funguje od roku 2015 ako štýlový „komplex zdravia“ v areáli bývalej Matadorky, ktorá je historickým industriálnym objektom z roku 1899. Súčasťou je aj vegetariánske bistro, kde pripravujú sezónne recepty inšpirované ajurvédou.

V centre si môžeš vyskúšať ashtanga jogu – tradičný spôsob jogovej praxe, ktorá zohľadňuje tvoje individuálne potreby, danosti a limity. Je vhodná aj pre začiatočníkov. Zaujímavosťou je, že na prvej hodine nič neplatíš, prídeš sa iba pozerať a pokecať si s učiteľom. Takýto úvod je podľa majiteľa centra nevyhnutný.

