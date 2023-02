Anonymný darca prišiel na veľvyslanectvo v USA a poslal 30 miliónov dolárov na pomoc Turecku a Sýrii. Reagoval na výzvu

Anonymný darca v USA daroval 30 miliónov dolárov obetiam zemetrasení v Turecku a Sýrii. Pakistanský rodák tak urobil na tureckom veľvyslanectve vo Washingtone, D. C., pričom trval na zachovaní anonymity.

Túto pozitívnu správu si podľa The Guardian všimol aj pakistanský premiér Shehbaz Sharif, ktorý na Twitteri uviedol, že ho „hlboko dojala“.

Deeply moved by the example of an anonymous Pakistani who walked into Turkish embassy in the US & donated $30 million for earthquake victims in Türkiye & Syria. These are such glorious acts of philanthropy that enable humanity to triumph over the seemingly insurmountable odds.