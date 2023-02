Drahá chyba: AI chatbot Bard sa pomýlil v odpovedi a hodnota akcií Googlu hneď klesla o 100 miliárd

Chatbot spoločnosti Google, ktorý sa volá Bard, urobil veľmi drahú chybu. Četovací bot, ktorý chce konkurovať už populárnemu ChatGPT, ešte nie je dostupný pre verejnosť, zatiaľ prechádza internými testami a tento týždeň ho podľa CNN sprístupnia „dôverným testerom“ kvôli ešte intenzívnejšej spätnej väzbe. Stále sa učí a práve to znížilo hodnotu akcií firmy o viac ako 8 %.

V demo ukážke, ktorú Google zverejnil na Twitteri, používateľ Bardovi položí túto otázku: O ktorých nových objavoch vesmírneho teleskopu James Webb môžem povedať svojmu 9-ročnému dieťaťu? Bard odpovie v bodoch, v ktorých vymenuje niekoľko úspechov teleskopu. Okrem iného tvrdí, že práve Webbov teleskop vyhotovil prvú fotografiu planéty mimo našej slnečnej sústavy.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l