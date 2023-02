Legendárna Maxihra zrejme mieri späť na obrazovky. Andrej Bičan s ňou má veľké plány

Moderátor Andrej Bičan by na televízne obrazovky mohol po dvadsiatich rokoch vrátiť legendárnu hernú reláciu Maxihra. „My sme v RTVS v debate a komunikujeme, že by sa mohla vrátiť Maxihra naspäť,“ povedal pre portál Topky.sk

Svoju moderátorskú kariéru Bičan odštartoval práve v relácii Maxihra, ktorá sa vysielala v rokoch 1999 až 2003 v RTVS, a do povedomia verejnosti sa vtedy zapísal svojím nevšedným a energickým moderátorským prejavom. Súťažiaci hru Crash Bandicoot ovládali cez telefón, no najprv sa do televízie museli dovolať.

Andrej Bičan moderuje Maxihru. Zdroj: RTVS

V minuloročnom rozhovore pre Refresher Bičan netajil svoje snahy o obnovenie obľúbenej relácie. „Myslím, že Maxihra sa raz vráti. Len treba počkať, kým nepríde taký programový riaditeľ, ktorý takému projektu bude veriť,“ povedal a priznal, že s návrhom v minulosti nepochodil v RTVS ani v TV Joj.

Zo svojich snáh Bičan napriek tomu zrejme nepoľavil. Do Maxihry by sa podľa jeho slov už ako moderátor pravdepodobne nevrátil a na starosti by mal produkciu relácie. „Je to myšlienka, ako vrátiť ľudí a deti naspäť od tých telefónov do televízie. Je to podľa mňa veľmi prelomový moment, pretože nám diváci z televízie utekajú k telefónom. A toto je práve ten krok, ako by sa mohli vrátiť naspäť,“ vysvetlil Bičan svoju motiváciu pre Topky.sk.

