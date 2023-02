Prežil by Jack spoločne s Rose na dverách v mrznúcej vode v Titanicu? Režisér James Cameron urobil experiment s vedcami.

Titanic sa v rámci 25. výročia (Leonardo DiCaprio má už 48 a Kate Winslet 47 rokov) vráti do kín už 10. februára a režisér a scenárista James Cameron sa podieľa na reklamnej kampani. Jej súčasťou je aj vedecký pokus o kontroverznom závere filmu. Ľudia asi nikdy neprestanú debatovať o tom, či by sa Jack zmestil k Rose na drevené dvere, aby sa zachránil aj on.

Niektorí tvrdia, že by sa zmestil, ale dvere by ich oboch neudržali nad hladinou, respektíve by ich až príliš zaťažili a obaja by sa namočili tak, že by zomreli na podchladenie. Touto problematikou sa v minulosti zaoberal už tím Mythbusters, ktorý prišiel k záveru, že Jack to za istých okolností mohol prežiť. Cameron im na to odpovedal, že zabúdajú na to, že v scenári bolo napísané, že Jack zomrie, a tak jednoducho musel zomrieť.

Experiment teraz Cameron urobil znovu s tímom vedcov a opäť zistili, že Jack by teoreticky mohol spolu s Rose prežiť. Cameron však argumentuje tým, že by ju tým ohrozil a Jack jednoducho nebol ochotný riskovať jej život. Radšej sa obetoval, aby mala väčšie šance na prežitie.

