Tomi Popovič sa obul do Dary Rolins, lebo ho nezavolala do O2 Arény: Odporučila by som mu vymeniť psychiatra, odkázala

Dara Rolins má za sebou svoj najväčší koncert v živote. Vo vypredanej O2 Aréne v Prahe oslávila 50. narodeniny. Počas troch hodín vystupovania sa k speváčke pridali hostia ako Tina, Monika Bagárová alebo Rytmus.



Medzi pozvanými však chýbal hudobník Tomi Popovič, ktorý má s Darou Rolins úspešnú skladbu Nebo peklo raj. Speváčka napriek tomu na pražskom koncerte skladbu odspievala bez neho, čo podľa Nového Času nezostalo bez jeho odozvy.



Popovič vraj na sociálnych sieťach následne písal o jej nevďačnosti, pričom speváčka prezradila, že jej poslal dokonca aj osobnú správu. Tú označila za „nechutnú slohovú prácu plnú výčitiek a urážok“. „Odporučila by som mu vymeniť psychiatra a dať sa konečne do zenu,“ povedala Rolins.



„Nechápem, že môže byť taký talentovaný človek taký nenávistný a dlhodobo frustrovaný. Na jeho mieste by som sa sústredila na rodinu a na to, čo získal, nie čo stratil,“ doplnila. Popovič sa pre denník Nový Čas vyjadril, že je veľmi priamy a úprimný človek, ale ľudí nezvykne urážať, a ak má Rolins pocit, že v jeho správe bolo niečo urážlivé, môže ju pokojne celú zverejniť.



„Jej urážlivé výmysly o psychiatroch a rodine komentovať radšej nebudem. Nemám v sebe nenávisť, len neznášam neférovosť. Mám v sebe veľa lásky a môj vzťah k dcére a moja hudba je toho dôkazom,“ dodal s tým, že Rolins vždy uznával a aj ju uznávať bude, keďže je preňho úžasná umelkyňa.





