Zomrela prvá Wednesday Addams z legendárneho pôvodného seriálu. Herečka Lisa Loring svet opustila vo veku 64 rokov

Vo veku 64 rokov zomrela herečka Lisa Loring, ktorá si zahrala Wednesday v prvom seriáli o rodine Addamsovcov, píše Variety. Seriál vysielali v rokoch 1964 až 1966.

Smrť potvrdila jej dcéra Vanessa Foumberg. „Odišla pokojne. Obe dcéry boli pri nej a držali ju za ruku,“ povedala Foumberg. Jej priateľka Laurie Jacobson vyjadrila na Facebooku úprimnú sústrasť a napísala, že „v našich srdciach to bola vždy Wednesday Addams“.

Tanec, ktorý v seriáli ukázala herečka Lisa Loring, opäť zažíva veľkú pozornosť po tom, čo ho v novom seriáli Wednesday na Netflixe tancuje Jenna Ortega.

Pôvodná postava Wednesday Addams, ktorú znázornila Loring, nebola ani zďaleka taká rebelka ako Wednesday z Netflixu. Naopak, bola veľmi milá a mala záľubu v zbieraní strašidelných domácich zvieratiek. Vlastnila pavúka menom Homer a jaštericu menom Lucifer, ale svoju povahu nezaprela, pretože sa zvykla hrávať s bábikou bez hlavy.

Loring začala s modelingom ako trojročná. Po skončení Addamsovcom si zahrala v komédii Phyllis Dillerovej The Pruitts of Southampton. Účinkovala v seriáloch The Girl From U.N.C.L.E., Fantasy Island a Barnaby Jones. V rokoch 1980 až 1983 hrala v seriáli As the World Turns.

