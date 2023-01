OĽaNO predložilo návrh o odmeňovaní voličov do parlamentu. SaS aj Boris Kollár sú proti

Strana OĽaNO predložila návrh o odmeňovaní občanov, ktorí sa zúčastnia volieb, do parlamentu a poslanci o ňom čoskoro budú rokovať, informujú TV Noviny. Strana sa snažila týmto nápadom upútať už v predvolebnej ankete, tentoraz je bližšie k dosiahnutiu cieľu.



OĽaNo chce za účasť na voľbách rozdávať zľavy zo všetkých poplatkov štátu. Fungovalo by to tak, že občan odvolí, dostane potvrdenie a tým získa zľavu platnú až do najbližších parlamentných volieb. Tento návrh ma objavil aj v programovom vyhlásení vlády.



„Snažíme sa presadiť to, čo sme ľuďom sľúbili,“ povedal Igor Matovič pre Markízu. Kontroverzný návrh má však otáznu podporu, keďže SaS aj Boris Kollár sú proti. Zatiaľ čo Richard Sulík chcel za účasť na voľbách deň voľna, Kollár uviedol, že návrh strany OĽaNO hraničí s kupčením.



To nezostalo bez povšimnutia lídra Obyčajných ľudí. „Keď to raz Boris Kollár sľúbil, mal by za to hlasovať,“ reagoval Matovič. Podľa experta na voľby Daniela Kerekesa by sme v prípade schválenia tohto návrhu boli európsky unikátom a vraj by vydávanie osvedčení o tom, kto bol voliť, narazilo na princíp tajnosti hlasovania.





Ten spočíva v tom, že by sa nemali vytvárať dôkazy o tom, či sa niekto zúčastnil na voľbách alebo nie. Slovensko čakajú tento rok predčasné voľby, keďže vláda Eduarda Hegera padla 15 decembra.





Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

