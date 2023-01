Slováci dostali strach z toho, že ich povolajú do vojny. Húfne vypisujú vyhlásenia, ktoré sú pritom podľa úradov zbytočné

OK

Slováci majú veľký strach z mobilizácie. Internetom sa začali šíriť hoaxy, pretože ľudia začali panikáriť, že ich armáda v prípade vojny povolá do boja.

Hromadne preto začali vypisovať vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby, ktoré sú dostupné na webe ministerstva obrany. Úrady však upozorňujú, že mobilizácia nikomu na Slovensku nehrozí. Na situáciu upozornil portál tvnoviny.sk.

Stovky vyhlásení na úradoch

Na okresné úrady po celom Slovensku prichádzajú denne stovky notársky overených vyhlásení, o ktorých si ľudia myslia, že im zabezpečia výnimku z prípadnej mobilizácie. Tlačivo pritom existuje od roku 2006, no na internete sa začalo intenzívne šíriť až v posledných týždňoch.

Podľa odborníkov netreba podľahnúť umelo vyvolanej panike založenej na nepravdivých informáciách. O bezpečnosť našej krajiny sa prioritne stará profesionálna armáda a spojenci z aliancie NATO, ktorí by zasahovali, keby naozaj došlo napríklad k napadnutiu Slovenska.

Na druhej strane, aj keď tlačivo vypíšeš, notársky overíš a pošleš na príslušný okresný úrad, neznamená to, že ťa štát nemôže do vojny mobilizovať. V praxi by sa mohlo stať, že ťa vo vojnovom stave Slovensko môže povolať ako pomocníka v kuchyni či nemocnici.

