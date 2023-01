Janka Slačková: Pred koncertom Dary Rolins v O2 Aréne som mala väčší stres, ako keď som vystupovala s Mariah Carey (Rozhovor)

„O vlastnej skúsenosti so sexuálnym obťažovaním som hovorila otvorene. Vedelo to moje okolie, rodina, kamaráti. Pretože som zistila, že práve to je skvelý spôsob, ako sa s tou traumou vysporiadať. Otvorene o tom hovoriť. A verejne tým môžem pomôcť ďalším obetiam. Je dôležité, aby vedeli, že v tom nie sú samy,“ hovorí v rozhovore Janka Slačková.

Janka je známa slovenská modelka, tanečnica a moderátorka. Vyštudovala žurnalistiku, v roku 2014 sa zúčastnila na súťaži Miss Slovensko. Okrem toho sa venuje aj svojmu Instagramu, na ktorom má viac než 66-tisíc followerov. Práve na sociálnej sieti otvorene prehovorila o téme sexuálneho násilia a jej vlastnej skúsenosti s ním.

V čase rozhovoru sa Janka pripravuje na koncert Dary Rolins v O2 Aréne, kde bude tancovať. (Koncert sa uskutočnil 28. januára, pozn. red.) Prezradí ti, či sa jej lepšie spolupracuje s Darou alebo Mariah Carey, či Robbiem Williamsom. Rozprávali sme sa aj o tom, prečo si dala pauzu od pôsobenia v médiách, ako reagovala, keď ju cudzí muž sexuálne napadol, či ako reaguje na kritiku fotiek s alpakami v priestoroch, kde moderuje svoju šou.

Moderovala si v markizáckom Teleráne aj v rádiu Europa 2. Kvôli čomu si si od pôsobenia v médiách dala pauzu?

V Teleráne som začínala ešte ako študentka žurnalistiky a pracovala som tam šesť rokov. Neskôr som dostala ponuku na moderovanie rannej šou v Europe 2, a keďže som na ranné vstávanie bola zvyknutá, tak som do toho šla a brala som to ako ďalšiu skvelú príležitosť. Tam som vysielala rok. V rádiu však nastali zmeny vo vedení a spolu s nimi aj štruktúra vysielania a zmeny moderátorov, v dôsledku čoho som odišla. Potrebovala som si dať menšiu pauzu a hlavne to po tých rokoch vstávania na ranné vysielania poriadne dospať.

Nezohral tam rolu aj syndróm vyhorenia? Alebo to nie je tvoj prípad?

To si nemyslím. Mňa moderovanie vždy bavilo a stále baví, no menšia pauza mi prišla vhod. Podľa mňa som možno aj vyhorela, ale v tom čase vyhorenia som si to ani neuvedomila a išla som ďalej. (smiech)

Moderovania si sa však úplne nevzdala, minulý rok si rozbehla vlastnú talkshow Bite Club s Jankou. Ako to vzniklo?

Vždy som chcela niečo vlastné, kde by som si volala hostí, ktorých chcem ja, a rozprávali by sme sa o čomkoľvek. V čase, keď som po rádiu mala pauzu, mi zavolal Samo Pokorný, jeden z majiteľov podniku Bite&Byte, že chcú u nich organizovať nejaké eventy a napadlo im, že by som tam mohla mať svoju šou.

Ja som to najprv hneď zamietla, lebo som nechcela moderovať. Dva mesiace som sa mu neozvala a neodpisovala a potom sa to zrazu zlomilo. Našťastie sa na mňa nehneval. (smiech) A teraz je to už skoro rok, čo robíme Bite Club na pravidelnejšej báze, približne raz alebo dvakrát do mesiaca.

Podľa čoho si vyberáš hostí?

Nie je to jeden typ hostí, ale snažím sa pokryť spektrum, ktoré má zaujíma. Mala som tam športovcov, novinárov, komikov, riešili sme tam už aj témy zdravej výživy, sebalásky, duševného zdravia a podobne. Vždy sú to ľudia, ktorí ma niečím zaujali a majú čo povedať svetu.

Aký je o to záujem? Súdiac podľa záznamov, máte vždy plno.

Áno, záujem je zatiaľ obrovský, klopem na stôl. (smiech) Je to také komornejšie, chodí tam približne 60 až 70 ľudí, viac by sa do tých priestorov totiž nezmestilo. Nikdy by som nepovedala, že raz budem mať vlastnú šou, na ktorú budú ľudia dobrovoľne chodiť, a ešte si to aj zaplatia. Je to veľmi príjemný pocit.

Aké máte s talkshow ešte ambície? Plánujete s ňou napríklad chodiť po Slovensku?

Je to také moje dieťa, ale aj dieťa podniku Bite&Byte, a tá atmosféra šou dosť vychádza práve z tých priestorov, kde sa koná. Je to tam veľmi príjemné. Ale nebránim sa ani tomu, že by sme so šou raz vycestovali aj po Slovensku. Zatiaľ o tom však neprebehla žiadna debata. Ale ktovie, možno sa tento rok uvidíme niekde v Sobranciach alebo v Hornej Marikovej. (smiech)

Alebo v Trebišove, o ten je teraz veľký záujem. Aspoň by si aj ty podporila ich cestovný ruch.

Áno, hoci ten má teraz dosť mediálneho záujmu aj bezo mňa. (smiech)

Podniku Bite&Byte niektorí ľudia vyčítali raňajky s alpakami. Podľa nich zo zvierat v zajatí robí atrakciu len kvôli roztomilým fotkám na Instagrame. Ty sama si s nimi pridala fotku. Ako sa pozeráš na túto kritiku?

