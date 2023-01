Procházkov titul šampióna UFC získal Jamahal Hill. Český samuraj odkazuje, že sa poň vráti.

V hlavnom zápase MMA podujatia UFC 283 vyhral na body americký zápasník Jamahal Hill. Lúčiacu sa legendu – Brazílčana Glovera Teixeiru – zdolal na body (44-50, 44-50, 44-50). Získal tak Jiřím Procházkom uvoľnený titul šampióna UFC v poloťažkej váhe, informuje Sky Sports.

Štyridsaťtriročný Texeira po prehre ukončil kariéru s bilanciou 33-9. „Som príliš veľký tvrďák. Možno aj na úkor svojho zdravia. Nemôžem v tom viac pokračovať,“ povedal Teixeira po dvoch tvrdých bitkách.

Porazený Glover Teixeira vľavo a nový šampión UFC v poloťažkej váhe Jamahal Hill vpravo. Zdroj: TASR/AP

Jiří Procházka (bilancia 29-3), prezývaný aj český samuraj, získal titul v júni 2022 v Singapure, keď tesne pred skončením zápasu porazil Glovera Teixeiru. Titul však koncom novembra minulého roka uvoľnil pre ťažké zranenie ramena.

Šéf UFC Dana White na margo toho uviedol, že je to to najhoršie zranenie, aké kedy lekári jeho MMA organizácie videli. Rodák z Hosteradic musel absolvovať operáciu, vrátiť by sa chcel ešte v septembri tohto roka. Český samuraj zverejnil po Hillovej výhre na svojom Instagrame video, v ktorom mu pogratuloval, no zároveň odkázal, že sa po titul vráti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jiří “BJP” Procházka (@jirkaprochazka)

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.