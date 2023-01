Disney po problémoch pokračuje vo výrobe Trona 3. Jared Leto zostáva ako hlavná hviezda, mení sa len režisér

Vyzerá to tak, že fanúšikovia kultovej akčnej sci-fi série Tron sa predsa len dočkajú pokračovania. Ako píše Variety, štúdio Disney sa po problémoch s produkciou vracia k výrobe tretieho dielu.



Nebude to však bez zmien. Zatiaľ čo pôvodne mal snímku nakrúcať Garth Davis, z projektu odstúpil a nahradí ho Nór Joachim Rønning (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales). Na poste scenáristu zostáva Jesse Wigutow.



Hlavnou hviezdou bude spevák a oscarový herec Jared Leto, známy najmä z filmov Morbius, Blade Runner 2049, House of Gucci, Mr. Nobody či Dallas Buyers Club, za ktorý získal cennú sošku.



Prvý diel Trona nakrútil ešte v roku 1982 Steven Lisberger a zahral si v ňom Jeff Bridges. Ten sa objavil aj v pokračovaní s podtitulom Legacy z roku 2010. O réžiu sa vtedy postaral Joseph Kosinski. Tretí diel filmovej série sa bude volať Tron: Ares. Kedy snímku uvidíme v kinách, však zatiaľ nie je známe.





Tron. Zdroj: Walt Disney US

