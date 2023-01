Obľúbenec domácich MMA fanúšikov ohlásil návrat do Oktagonu. Mal aj lepšiu ponuku, ale o peniaze mu už nejde.

OK

Český MMA bojovník Miroslav Brož sa po roku rozhodol pre návrat do organizácie Oktagon MMA, ktorá ho najviac preslávila, informoval portál Sport.cz. Pre návrat do známeho prostredia sa rozhodol, lebo ide o najväčšiu organizáciu v rámci Česka a Slovenska. Dôležitú úlohu však mali odohrať aj ohlasy fanúšikov, ktorí chceli znova vidieť „Inkvizitora“ na pôde Oktagonu.

Posledný rok strávil Brož v RFA, kde sa naposledy predstavil ešte v máji 2022 a suverénne porazil Diega Otaloru z Kolumbie. Brož potvrdil, že mal na stole hneď niekoľko ponúk, medzi ktorými sa rozhodoval. Nakoniec však zvíťazila tá od Oktagonu.

Podpora fanúšikov rozhodla

„Keď som bol nedávno na galavečere Oktagonu, tak som čakal, že ma tam ľudia zhejtujú alebo niečo povedia, ale v ten večer ma to milo prekvapilo. Urobil som snáď 150 fotiek a pýtali sa ma, či sa do Oktagonu vrátim. Povedali, že sa im páčia moje zápasy a že by napríklad chceli vidieť moju odvetu s Christianom Jungwirthom,“ uviedol v rozhovore pre Sport.cz.

Najlepšiu ponuku mal český „Inkvizitor“ dostať od organizácie KSW, väčšiu rolu vo finálnom rozhodnutí nakoniec odohrala veľká podpora fanúšikov.

„Tentoraz som nevzal tú najlepšiu ponuku, ale riadil som sa srdcom. Povedal som si, že už nikdy nespravím tú vec, že by som šiel len za peniazmi. Keby som šiel za peniazmi, podpísal by som s KSW. Keby mi šlo o titul, zostal by som v RFA,“ dodal český bojovník.

