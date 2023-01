Tehotné Rusky hromadne utekajú rodiť do Argentíny. Chcú pre seba a svoje deti silnejší pas a slobodnejšiu budúcnosť.

Od vyše 1100 až do 9-tisíc eur. Toľko platia tehotné Rusky sprostredkovateľom v Argentíne za hladký priebeh pôrodu v tejto juhoamerickej krajine, píše The Guardian. Od začiatku vojny na Ukrajine utieklo do Argentíny vyše sto Rusiek. V súčasnosti ich do Buenos Aires priletí približne 12.

Čakacia listina v argentínskych nemocniciach, ktoré pre vysoký dopyt začali tvoriť reklamy v ruskom jazyku, je plná až do mája tohto roku. Ruské ženy si od argentínskeho občianstva sľubujú väčšiu slobodu ako pre seba, tak aj pre svoje deti.

Údaje zverejnené Georgijnom Polinom z ruského veľvyslanectva v Buenos Aires hovoria o tom, že za uplynulý rok sa do Argentíny presťahovalo dva a pol tisíc Rusov. „Vo väčšine ide o ženy, ktoré tu chcú porodiť,“ vraví Polin pričom dodáva, že v nasledujúcom roku môže do Argentíny prísť až 10-tisíc žien.

Prečo práve Argentína?

„Argentína je jediná krajina, s ktorou v súčasnosti spolupracujeme,“ uviedla Ruska žijúca v Argentíne Eva Pekurová. Tá je vedúcou agentúry, ktorá tehotným Ruskám pomáha s byrokraciou.



Držiteľ argentínskeho pasu môže bez nutnosti víz cestovať až do 171 štátov, vrátane Európskej únie, Británie či Japonska. Jednoduchý proces pri vybavovaní dlhodobých víz predstavuje aj USA. Pre porovnanie, s ruským pasom je v súčasnosti možné bez víz vycestovať iba do 87 štátov.

