Zomrela jediná dcéra legendárneho Elvisa Presleyho. Len pred pár dňami bola na odovzdávaní Zlatých glóbusov

Lisa Marie Presleyová, americká speváčka a jediná dcéra legendárneho „kráľa rokenrolu“ Elvisa Preslyeho, zomrela vo štvrtok vo veku 54 rokov.



Lisu Marie Presleyovú hospitalizovali v nemocnici v Los Angeles vo štvrtok po tom, čo podľa správ amerických médií utrpela zástavu srdca. Nemenované zdroje blízke speváčke informovali, že do jej domu v meste Calabasas v okrese Los Angeles boli privolaní záchranári, ktorí ju po kardiopulmonálnej resuscitácii a podaní adrenalínu previezli do nemocnice.

Zdroj: TASR

Ešte v utorok bola na Zlatých glóbusoch

Lisa Marie sa narodila v roku 1968, pokračovala v šľapajach svojho otca a vybudovala si hudobnú kariéru. Vydala tri albumy, pričom z jej debutového štúdiového albumu To Whom It May Concern z roku 2003 sa predali státisíce kópií a vo všeobecnosti získal pozitívne recenzie.



Preslávila sa aj vďaka sérii manželstiev s celebritami: s popovou legendou Michaelom Jacksonom, hercom Nicholasom Cageom a hudobníkmi Dannym Keoughom a Michaelom Lockwoodom.



Z manželstiev sa jej narodili štyri deti vrátane herečky Roxy Keoughovej. Jej jediný syn Benjamin Keough spáchal v roku 2020 samovraždu.



Presleyová sa naposledy na verejnosti objavila v utorok večer, keď sa spolu s matkou v Beverley Hills zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien Zlatý glóbus. Obe s dojatím sledovali, ako Austin Butler preberá cenu pre najlepšieho herca za stvárnenie Elvisa Presleyho v životopisnom hudobnom filme Elvis. Počas emotívneho prejavu sa herec poďakoval rodine Presleyovcov za pomoc a rady, ktoré mu poskytli počas tvorby filmu.

