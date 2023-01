Cena cibule na Filipínach vzrástla na rekordných 11 dolárov za kilo. Stala sa obľúbeným produktom pašerákov

Na Filipínach rapídne vzrástla cena cibule. Kilogram momentálne stojí 11 dolárov, na porovnanie, kilogram kuraťa je za 4 doláre. Dokonca aj hovädzie mäso je o 30 percent lacnejšie. Dovezené cibule za takúto astronomickú cenu majú byť iba dočasným riešením nedostatku tejto komodity v krajine, píše CNN.

Ceny narástli po tom, čo Filipíny minulý rok zasiahla vlna supertajfúnov. Tie poškodili úrodu v hodnote desiatok miliónov dolárov. V krajine momentálne prudko rastie inflácia, pričom spotrebiteľské ceny v decembri vyskočili o 8,1 percenta, čím dosiahli 14-ročné maximum.

Colníci zachytili deň pred Vianocami v zásielke oblečenia cibuľu v hodnote 310 000 dolárov. Dva dni predtým zhabali červenú cibuľu z Číny v hodnote 364 000 dolárov, ktorú našli ukrytú v krabiciach od pečiva.

Na sociálnej sieti Twitter ľudia zdieľajú fotky, na ktorých poukazujú na absurdne vysoké ceny tejto zeleniny. Porovnávajú ju s cenami čokolády a na dovolenkách sa fotia pri otvorených kufroch plných cibule.

