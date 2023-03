Pesničky pre deti, ktoré poznáme všetci. Pripomeň si detstvo a zaspievaj si chytľavé melódie s podareným textom

Zaspomínaj si na bezstarostné detské časy s pesničkami Prší, prší či Šošovička, hrášok, fazuľa.

Spievali sme si ich celé detstvo. Po Medveďku, daj labku a Prší, prší nasledoval Kohútik jarabý či Šošovička, hrášok, fazuľa. Ak máš malú sestru, synovca v predškolskom veku alebo strážiš svojho štvorročného suseda, texty legendárnych slovenských detských pesničiek by si si mal jednoznačne poriadne oprášiť. Pokiaľ deti vo svojom okolí zatiaľ nemáš, môžeš si pri týchto podarených textoch aspoň zaspomínať na svoje bezstarostné detské časy.

🎵 Červené jabĺčko

Červené jabĺčko v oblôčku mám.

Koho rada vidím, tomu ho dám.

A ja ťa, Janíčko, najradšej mám,

tebe to červené jabĺčko dám.

🎵 Kohútik jarabý

Kohútik jarabý,

nechoď do záhrady,

polámeš ľaliu,

potom ťa zabijú.

A keď ťa zabijú,

tak ťa pochovajú,

do takej záhrady,

kde páni sedajú.

🎵 Hlava, ramená, kolená, palce

Hlava, ramená, kolená, palce,

kolená, palce, kolená, palce.

Hlava, ramená, kolená, palce,

oči, uši, ústa, nos.

🎵 Čížiček maličký

Čížiček, čížiček, vtáčik maličký,

povedz nám čížiček, ako sejú mak?

Ej, tak, tak sejú mak,

Ej, tak, tak sejú mak,

Ej, tak, tak sejú mak,

Ej, tak sejú mak.

Zdroj: Unsplash/Nathan Dumlao

🎵 Prší, prší

Prší, prší len sa leje,

nezatváraj, milá, dvere.

Milá má, duša má,

nezatváraj pred náma.

Keď som išiel od Zuzičky,

štrngali mi podkovičky.

Štrngali, brngali,

sivé očká plakali.

Sivé očká, čo plačete,

veď vy moje nebudete,

budete iného

šuhajíčka švárneho.

🎵 Kominár

Kom, kom, kominár,

kedy si sa umýval,

včera večer v sobotu,

keď som nemal robotu.

🎵 Anička, dušička

Anička, dušička, kde si bola,

keď si si čižmičky zarosila?

Bola som v hájičku,

žala som trávičku.

Duša moja, duša moja.

Bola som v hájičku,

žala som trávičku.

A ja som po tri dni trávu kosil,

ja som si čižmičky nezarosil.

A ja som plakala,

teba som čakala.

Duša moja, duša moja.

A ja som plakala,

teba som čakala.

🎵 Medveďku, daj labku

Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu.

Medvedica ráno vstala, a macka si vykrúcala.

Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu.

Medvieďatá tancovali, až kožúšky potrhali.

Zdroj: Unsplash/Ben White

🎵 Šošovička, hrášok, fazuľa

Šošovička, hrášok, fazuľa,

kde ste boli, tetka Zuzuľa?

Bola som ja na vodičku,

budem variť šošovičku.

Zjedzte ma vy, vĺčky, zjedzte,

už ma moja milá nechce.

Utrite si, vĺčky, zuby,

už ma moja milá ľúbi.

Alebo ma vydávajte,

alebo ma zatvárajte,

lebo ja mám chlapcov rada,

to je, namojdušu, pravda.

🎵 Išla sova na tanec

Išla sova na tanec vyfintená veľmi,

pratala sa poza pec, pratala sa dvermi.

Keď ju vrabec uvidel, hneď ho svrbí nôžka,

poď, sovička, na tanec, skočíme si troška.

Tančil vrabec strapatý tance samé nové,

postúpal on na palec milej pani sove.

Pozor, vrabček, pozor daj, ak sa bojíš búrky,

nestúpaj mi na päty ani na pazúrky.

Naľakal sa tanečník, že mu zláme kosti,

nik už sovu nepojal po tej mrzutosti.

🎵 Kolo mlynské

Kolo, kolo mlynské,

za štyri rýnske.

Kolo sa nám polámalo

a do vody popadalo,

urobilo bác.

Vezmeme si hoblík, pílku,

zahráme sa ešte chvíľku.

Až to kolo spravíme –

tak sa zatočíme.

🎵 Maličká som, húsky pasiem

Maličká som, húsky pasiem,

tancovala by som, až sa trasiem.

Hoci som ja aj maličká,

aj tak ma má rada má mamička.

Hoci som ja aj maličká,

oteckova som ja holubička.

🎵 Moja mamka niečo má

Moja mamka niečo má, niečo má,

schovala to do sena, do sena.

A to boli orechy, orechy,

bolo ich tam dva mechy, dva mechy.

A ja som ich vyhrabal, vyhrabal,

keď som koňom seno bral, seno bral.