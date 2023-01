Princ Harry tvrdí, že ho fyzicky napadol a zhodil na zem brat William. V knihe opísal, aká hádka k bitke viedla

Princ Harry obvinil svojho brata princa Williama z fyzického napadnutia. Vo svojej dlho očakávanej autobiografii s názvom Spare opisuje útok zo strany svojho brata, ktorý je dnes princom z Walesu. Ich súrodenecký vzťah sa údajne rozpadol práve pre Harryho svadbu s herečkou Meghan Markle, píše The Guardian.

Pri opise konfrontácie z roku 2019 Harry hovorí, že jeho brat nazval Meghan náročnou, neslušnou a nepríjemnou. Mladší princ to nazval „papagájovaním novinárskych rečí“ o svojej americkej manželke.

Harry píše, že sa William najskôr chcel iba porozprávať o „celej tej valiacej sa katastrofe“ vzťahu Harryho s Meghan a o bojoch s novinármi. Keď však dorazil k Harrymu, údajne už bol poriadne nahnevaný.

Zdroj: TASR/AP

Iba sa ti snažím pomôcť, kričal vraj William

Starší brat podľa Harryho nerozprával racionálne, čo eskalovalo hádku, a bratia na seba začali kričať. Početné urážky vystriedal William slovami, že sa snaží svojmu mladšiemu bratovi iba pomôcť.

Harry sa následne opýtal Williama, či si skutočne myslí, že to, čo robí, je preňho pomoc. Táto veta ho údajne nahnevala do nepríčetnosti. Mladší brat sa vydal do kuchyne, kde pred Williama postavil vodu so slovami, že sa s ním nemôže baviť, keď je taký rozzúrený.

„Položil pohár s vodou, začal mi nadávať a potom sa na mňa vrhol. Všetko sa udialo hrozne rýchlo. Chytil ma za golier, roztrhol mi náhrdelník a zvalil ma na zem. Pristál som na psej miske, ktorá mi praskla pod chrbtom a kúsky z nej sa mi zarezali pod kožu. Chvíľu som ležal omráčený, potom som sa postavil a vyhodil som ho zo svojho domu,“ opisuje Harry vo svojej knihe.

Harrymu pomáhal terapeut

Predtým ako William odišiel, sa ešte otočil na Harryho so slovami: „Nemusíš o tom povedať Meg!“ Harry vraj zareagoval slovami, či jej nemá hovoriť o tom, že ho práve napadol. Na to William iba odvrkol, že ho nenapadol, a odišiel.

Harry v knihe uvádza, že o bitke síce svojej manželke nepovedal hneď, no zavolal svojmu terapeutovi. Meghan si však neskôr všimla modriny a škrabance na chrbte svojho manžela. Harry sa jej napokon priznal a uviedol, že z konania jeho brata nebola až taká prekvapená a nahnevaná. Bola podľa neho iba smutná.

