AKTUÁLNE: Polícia obvinila 18-ročného podozrivého z vraždy z Michaloviec, Štefan Hamran priblížil, ako prebiehalo zadržanie.

OK

OK

Polícia obvinila muža podozrivého z vraždy ženy v Michalovciach. Na tlačovej konferencii to povedal prezident Policajného zboru Štefan Hamran. Spolu s viceprezidentom Policajného zboru Damiánom Imrem informovali verejnosť o aktuálnych informáciách k prípadu.



Prvého januára okolo 7.00 h ráno našla náhodná okoloidúca na chodníku v Michalovciach telo nehybnej 46-ročnej ženy. V utorok polícia informovala, že podozrivého páchateľa chytila.



Hamran na tlačovke vyvrátil hoaxy o tom, že polícia nezadržala tú správnu osobu. Prezident Policajného zboru takisto uviedol, že vyšetrovateľ má momentálne jasné dôkazy o tom, že čin spáchal zadržaný muž a sú voči nemu vznesené obvinenia. Údajne ide len o 18-ročného mladíka.



O podozrivom vrahovi Hamran ďalej prezradil, že išlo o muža, ktorý chcel cestovať do Česka a polícia ho zadržala vo vlaku v Žiline. Pravdepodobným motívom podľa jeho slov môže byť, že vrah chcel získať finančnú hotovosť po tom, ako si obeť vybrala peniaze z bankomatu.



„Viac nemôžeme a ani nechceme povedať, keďže nechceme mariť vyšetrovanie. Teší ma však, že sa polícia vie v takýchto smutných a tragických prípadoch zmobilizovať a vie do 48 hodín dolapiť osobu, ktorá je podozrivá z vraždy,“ povedal Hamran.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.