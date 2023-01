Zakladateľ ilegálneho startupu, ktorý dodáva marihuanu v Spojenom kráľovstve, by chcel platiť dane. Nemá však ako

OK

OK

Zákony v krajine mu to totiž znemožňujú.

Ilegálny startup Dispenseroo dodávajúci marihuanu v Spojenom kráľovstve generuje podľa jeho zakladateľa príjmy v hodnote miliónov libier, a to menej ako rok po svojom založení, informuje The Independent.



Zakladateľ, ktorý vystupuje pod prezývkou „S“, pre britské noviny povedal, že pred založením Dispenseroo nikdy nepredával drogy a túto službu vytvoril iba z frustrácie z „archaických“ zákonov o drogách v Spojenom kráľovstve.



„Medzi tvrdými drogami a trávou je obrovský rozdiel,“ povedal. „Tí, ktorí sú zle informovaní, veria dezinformáciám a vnímajú to negatívne. Ale mnohí naši zákazníci užívajú kanabis zo zdravotných dôvodov a na liečbu zložitých chorôb, ako je depresia,“ pokračoval.





„Všetko, čo sa snažím ukázať, je, že môže existovať platforma na predaj marihuany čistým a bezpečným spôsobom. Ak by sa zreformovali archaické zákony v Spojenom kráľovstve, mohli by sme byť plne legálny podnik a platiť dane, ktoré by mohli pomôcť napraviť ekonomiku, v ktorej žijeme,“ dodal.

Dispenseroo na rozdiel od iných online trhov s drogami funguje paradoxne na otvorenom webe, vďaka čomu prilákal v posledných mesiacoch tisíce zákazníkov prostredníctvom reklamných kampaní. Potenciálni zákazníci si vedia službu ľahko vyhľadať aj cez Google.





Podľa britských novín sa zásielky marihuany dodávajú vo vákuovo uzavretých vreckách, aby sa skryl zápach, a doručujú sa prostredníctvom tradičných poštových služieb, ako je Royal Mail. Spoločnosť Deliveroo však začala voči startupu právne kroky pre „zrejmé a podstatné napodobňovanie“ jej značky.



Spoločnosť tiež čelí vyšetrovaniu od Transport for London pre nedovolenú reklamu v londýnskom metre. To, že Dispenseroo je pod drobnohľadom polície, potvrdil aj hovorca Národnej kriminálnej agentúry.





Ilustračná fotografia. Zdroj: pixabay/cheifyc

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.