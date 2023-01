FOTO: Jeremy Renner sa ozval fanúšikom prvýkrát od nešťastnej nehody. Uverejnil selfie z nemocničného lôžka

OK

Hollywoodska hviezda známa najmä z marveloviek Jeremy Renner, ktorý sa v pondelok 2. januára vážne zranil pri odhŕňaní snehu po kalamite v americkom štáte Nevada, sa prvýkrát od nehody ozval fanúšikom.



Renner musel podstúpiť operáciu, po ktorej zostal na jednotke intenzívnej starostlivosti v kritickom, ale stabilizovanom stave. O jeho stave informovala hercova rodina.



Ako píše Unilad, Renner sa prvýkrát od nehody ozval fanúšikom prostredníctvom sociálnej siete. Na Instagrame uverejnil selfie z nemocničného lôžka s opisom: „Ďakujem vám všetkým za milé slová. Teraz som príliš zmätený na to, aby som písal, ale posielam vám všetkým lásku.“



Päťdesiatjedenročný herec sa preslávil v Avengeroch ako Hawkeye. Vidieť si ho však mohol aj v snímkach Wind River, Arrival, The Town či v oscarovej dráme The Hurt Locker.





