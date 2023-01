Cristiano Ronaldo môže smútiť. V hre FIFA dostal po prestupe najnižší rating za posledných 12 rokov

Portugalský futbalista Christiano Ronaldo stál niekoľko rokov na vrchole európskeho futbalu. Po nezhodách s vedením tímu, trénerom aj so spoluhráčmi Ronaldo v novembri minulého roka ukončil spoluprácu s Manchestrom United. Prednedávnom prestúpil do saudskoarabského tímu Al-Nassr, v ratingu hry FIFA sa však po prestupe výrazne prepadol, píše Sport Bible.

V októbri, v čase vydania populárnej hry FIFA 23, mal Ronaldo celkové hodnotenie 90 a patril medzi top 10 hráčov. Jeho rating teraz klesol na 88. Skóre driblingu sa u Portugalčana znížilo z 84 na 81 a výdrž klesla zo 74 na 70.

Najnižšie skóre od roku 2010

Je to prvýkrát od uvedenia verzie FIFA 11, keď Ronaldo získal takýto nízky rating. Jeho štatistiky by sa však mali zmeniť iba v kariérnom móde hry FIFA a kartičky FIFA Ultimate Team by na to nemali nijako doplatiť.

Prestup futbalovej hviezdy negatívne hodnotili odborníci aj fanúšikovia. Napriek tomu si však kráľovsky polepší. Vďaka výhodnej zmluve sa stane najlepšie plateným futbalistom na svete. Za každú z dvoch sezón v exotike dostane 200 miliónov eur.

Cristiano Ronaldo has 'agreed incredible €200 million per season deal' with Al-Nassr. pic.twitter.com/caXW1zKGy9 — SPORTbible (@sportbible) December 5, 2022

