3 roky nerozprávala, pózovala na titulke Vogue a potopila Andrewa Tatea. 6 zaujímavostí o 20-ročnej Grete Thunberg

Greta Thunberg, ktorá len nedávno vydala s vyše 100 vedcami Knihu o klíme, oslavuje 20. narodeniny. Za menej ako 5 rokov verejného pôsobenia sa dostala do pozície, keď je takmer nemožné nemať na ňu názor. Mnohým ekologicky cítiacim ľuďom jej priamočiara odvaha imponuje. Iní ju považujú za zmanipulovanú zaostalú hračku v rukách zelenej lobby.

Fotografia Grety obletela prvýkrát svet, keď sa ako 15-ročná 20. augusta 2018 postavila pred švédsky parlament s jednoduchou a dnes už ikonickou ceduľkou s nápisom „Skolstrejk för klimatet“. Zaumienila si, že tam protestne zotrvá až do parlamentných volieb o tri týždne neskôr a požadovala, aby sa po historicky najteplejšom lete v krajine vláda konečne zaoberala klimatickou zmenou.

Osobným príkladom vtedy inšpirovala dnes už globálne hnutie Fridays For Future (Piatky za budúcnosť), ktoré sa postupne uchytilo v 161 krajinách vrátane Slovenska, a stala sa milovaným i nenávideným, no predovšetkým nepochopeným symbolom ekologického aktivizmu mládeže.

Greta to od laickej verejnosti často schytáva za svoje špecifické vystupovanie. Podobne ako napríklad Elon Musk či kedysi Albert Einstein alebo Isaac Newton, má diagnostikovaný Aspergerov syndróm.

Ide o celoživotnú a neliečiteľnú poruchu autistického spektra, ktorá sa prejavuje narušením v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie a vzorcov správania. Greta aspergera označila za svoju superschopnosť a vďaka diagnóze vraj dokáže lepšie prekuknúť, keď ľudia klamú.

When haters go after your looks and differences, it means they have nowhere left to go. And then you know you’re winning!

I have Aspergers and that means I’m sometimes a bit different from the norm. And - given the right circumstances- being different is a superpower.#aspiepower pic.twitter.com/A71qVBhWUU