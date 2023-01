V pakistanskom Islamabáde skladalo skúšky do policajných síl 30 000 ľudí. Museli sa zhromaždiť na futbalovom štadióne

Vyše 30 000 ľudí zaplnilo hľadisko i hraciu plochu na štadióne pakistanského Islamabádu. Neprišli sa sem však pozrieť na športové podujatie. Na najväčší štadión krajiny Jinnah sa prišli uchádzať o pracovné miesto v policajnom zbore. Otvorených pozícií bolo „iba“ 1 167.

Veľkolepé zábery netypických písomných skúšok, ktoré prebehli 31. decembra, zverejnila Al-Jazeera na svojom Twitteri. Na záberoch vidíme záujemcov, ktorým pohľad na početnú konkurenciu vykúzlil nefalšovaný úsmev.

It’s not football that’s filled this stadium in Pakistan but the hope of finding a job.



More than 30,000 people turned up to take a written test for Islamabad’s police force, where there are only 1,167 positions available ⤵️ pic.twitter.com/qkgOEuYRPt